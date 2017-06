Ya no queda nada para que finalmente, el invierno haga su presencia por este lado del hemisferio e inauguremos formalmente, la temporada invernal 2017 como también así, la “temporada de resfríos”. ¡Y es que nadie se salva de este malestar que suele acompañar a los meses más fríos del año!

Frío por las noches y a primera hora de la mañana, y calor en las horas centrales del día fruto de calefacciones… sin duda, un cóctel perfecto para resfriarse. ¿Qué conviene comer? ¿Son buenos los antigripales? ¿Y las gárgaras? Tomá nota de algunas recomendaciones para salir lo más airosa esta temporada.

# No recurras al antibiótico. Suele ser habitual, pero es un error tomar este tipo de medicinas cuando se está resfriado ya que se pueden generar resistencias que impedirían que los antibióticos actúen si son necesarios en otra infección posterior. No debemos olvidar que los antibióticos combaten las bacterias, pero no los virus, y los resfriados son infecciones causadas por virus.

# Utilizá un spray nasal para aliviar la congestión.

# Los líquidos, ¡fundamentales! Hay que ingerir muchos líquidos, pues mantienen la hidratación y estimulan las secreciones de las mucosas, que son la primera línea de defensa contra la infección. Se recomiendan especialmente bebidas calientes y con sabor (caldos, infusiones, sopas).

# La importancia de la higiene. Es importante lavarse las manos con frecuencia y no tocarse a menudo los ojos o la nariz, para evitar el contagio.

# El estrés, un enemigo. Se ha demostrado que el estrés es un factor importante de descenso en la actividad del sistema inmune. Al disminuir esta actividad, somos más propensos a enfermar.

# Mantener un buen estado general de salud. Disfrutar de una dieta equilibrada, ingiriendo mayor cantidad de frutas y verduras y practicar deporte con regularidad. Así, aumentarás la resistencia al contagio. Y, en el caso de que finalmente te resfríes, se disminuye el riesgo de complicaciones asociadas al proceso catarral.

# Practicar inhalaciones aromáticas (mentol y eucalipto). Alivia los síntomas, aumenta la secreción de la mucosa y facilita el paso del aire a través de los senos nasales. Se consigue también una acción expectorante. Se ha demostrado el efecto beneficioso del mentol, que proporciona alivio a los síntomas respiratorios.

# Utilizar humidificadores para el ambiente, que facilitan la expulsión de la mucosidad.

# Emplear pañuelos de papel ayuda a evitar el contagio.

#Tomar un baño caliente el cual favorece la descongestión nasal.

# Pasear. Ayuda al sistema inmune a hacer circular los anticuerpos que combaten la infección.

# Protegerse contra el frío. El sistema inmune se centra únicamente en combatir el resfriado y no desplaza energía para evitar el frío.

# Hacer gárgaras con agua salada. Alivia la garganta irritada.

# Ingerir ajo. Ayuda a combatir los gérmenes y parece que también ayuda a atenuar los síntomas.

# Evitar el alcohol y el tabaco. El sistema inmune responde mejor así al tratamiento sintomático.

# Huir de los espacios cerrados donde se agrupa mucha gente ya que podes evitar el contagio del virus.