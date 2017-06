Murió Anita Pallenberg, musa de los Rolling Stones

Anita Pallenberg, la icónica modelo italiana que fue pareja de Brian Jones y Keith Richards, falleció este martes a los 73 años en Londres. Su amiga Stella Schnabel fue quien anunció la triste noticia.

“Nunca he conocido a una mujer como tú Anita. No creo que haya nadie en este universo como tú. Nadie me ha entendido tan bien”, escribió en Instagram la hija del cineasta y pintor Julian Schnabel junto a una foto de ambas abrazadas.

“Gracias por las lecciones más importantes – porque son siempre cambiantes y definitivas. Como tú. Todos estamos cantando para ti, como te gustaba. Vete en paz mi madre romana, siempre estarás en mi corazón”, añadió.

Keith Richards despidió a la madre de sus hijos Marlon, Dandelion Angela y Tara (quien falleció de muerte súbita a los tres meses) con unas sentidas palabras.

“Una mujer extraordinaria. Siempre en mi corazón”, escribió el mítico guitarrista de los Stones.

Anita Pellenberg fue una de las musas de los Rolling Stones en los años 60. Fue pareja de Brian Jones durante dos años, y luego de Keith Richards, con quien tuvo una relación durante 13 años y a quien le dio 3 hijos.

La icónica modelo, actriz y diseñadora de moda apareció en películas como Performance, Barbarella, Dillinger is dead o Chèri, su último trabajo, estrenado en el año 2009.

Durante años se le adjudicó un affaire con Mick Jagger, quien en ese momento estaba en pareja con Mariane Faithfull, la otra gran musa de la legendaria banda británica, durante la grabación de la película Performance, en 1968, que ambos protagonizaron.