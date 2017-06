Radiografía de la crisis que vive el sector Esparcimiento en Mendoza por la inflación

La realidad económica del país no sólo afecta a rubros como alimentación, indumentaria o salud sino que el esparcimiento también ha sufrido un fuerte golpe teniendo en cuenta que la gente hoy prioriza satisfacer sus necesidades básicas antes que salir a recrearse.

Según la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), el IPC local subió un 1,6% en mayo respecto a abril. Así, la inflación acumulada en el 2017 es del 11,6%, mientras que la variación interanual fue del 22,1%.

Desglosado por categorías, los mayores incrementos en mayo correspondieron a Esparcimiento (6,7), Educación (5,9), Indumentaria (2,8 ) y Atención médica y gastos para la salud (2,4).

Música y literatura, en baja

“El sueldo no me alcanza, los precios no dejan de subir, necesito buscar otro trabajo”, son frases que hoy se escuchan en todos los rincones del país y Mendoza no está ajena a esa realidad. La baja en el consumo se nota en las calles, en los comercios y también hay una importante caída en áreas vinculadas al esparcimiento.

“No tienen para comprar el pan, la carne o la leche, van a venir a mi local a comprarse un libro o un CD, es irracional”, dijo a El Sol Osvaldo Osorio, dueño de Le Club. El empresario aseguró que la situación es compleja y no es de ahora sino que la merma del consumo se ha dado en forma gradual.

“Comprarse un disco o un libro hoy sí es un privilegio de algunos, por no decir de pocos. La gente lo piensa más de dos veces, porque las prioridades son otras. En el local hemos tenido una baja del 50% de consumo en lo que respecta a la venta de CD y mucho se vincula con las nuevas tecnologías y aplicaciones, pero también con la situación económica del país”, aseguró Osorio.

Además, el empresario manifestó que en lo que respecta a la literatura también se ha notado una reducción de ventas, de hecho, las editoriales optaron por incrementar sus precios de modo gradual. Este año hubo un aumento del 5% y así y todo, las ventas de libros han caído en en 20%.

La mayoría de los libreros coinciden en el concepto de Osorio, refiriendo que no se ve gente en la calle y menos aún en las tiendas. A modo de ejemplo, el dueño de Le Club dijo: “Un libro de una editorial cara en el 2016 tenía un precio de 270 pesos y hoy está en 450$, es decir, un 67% más; otra editorial, tal vez, más accesible también refiere un aumento importante: de 180 a 239 pesos, es decir un 33%”.

Ir al teatro o a un concierto, un privilegio de pocos

En los últimos años Mendoza se ha convertido junto a Buenos Aires, Córdoba y Rosario en una plaza atractiva para que figuras nacionales e internacionales presenten sus espectáculos artísticos. Sin embargo, las cosas han cambiado notoriamente. Hoy los productores encargados de traer espectáculos analizan muy bien el mercado ya que la situación no es la de años anteriores.

“Mendoza se ha convertido en una plaza complicada para presentar una obra teatral porque hoy la gente se ha vuelto muy selectiva, es decir, piensa muy bien a cuál espectáculo ir. No hay una merma de espectadores sí se nota un público más selectivo”, aseguró Luis Pérez Galeone, uno de los productores locales encargado de traer espectáculos teatrales nacionales.

El empresario también advirtió que este año el incremento de las entradas ha sido de 10% respecto al 2016, es decir, hoy ir a un espectáculo teatral puede costar entre 350 o 550 pesos.

“No es mucho el aumento, el problema acá es que tenemos que saber bien qué traer y qué no. A diferencia de Buenos Aires donde hay diez obras en calle Corrientes y todas funcionan muy bien, acá hay que traer éxitos asegurados, con figuras resonantes”, agregó.

La gente se ha vuelto selectiva a la hora de pagar una entrada para el teatro

Respecto a lo local la situación es mucho más compleja ya que los artistas aseguran que hay un 60% menos de espectadores en las salas que en el 2016. Las entradas promedio rondan los 100 pesos y, así y todo, la gente no consume tampoco arte mendocino.

Lo mismo pasa con los conciertos musicales, de hecho, muchos artistas nacionales tuvieron que cancelar sus presentaciones simplemente porque no se vendió la cantidad de entradas esperada, sin ir más lejos, podemos nombrar el caso de Ligia Piro, cuyo show fue suspendido.

“Hoy hay una baja de venta de entradas a conciertos que ronda el 30 o 40%, la gente es selectiva, ahora en vez de ir a dos o más espectáculos va a uno. Estamos trabajando a mitad de sala y no a sala llena como en otras épocas. Hoy salvamos costos, sólo eso”, dijo Valentín Mexandeau de BX-Producciones.

El cine y la gastronomía, casi para privilegiados

Otros que no quedan exentos de la realidad económica del país son las salas de cine. La caída ha sido progresiva en los últimos meses, de hecho, en abril se vendieron en toda la provincia 186 mil entradas y en mayo la venta pasó a 124 mil localidades, muy por debajo de la media estipulada.

De acuerdo a lo referido por los principales complejos de la provincia, la merma ha sido del 40%.

Este mes hubo una baja de 40% de entradas vendidas para el cine

“En febrero y marzo se logró el objetivo planteado, ya en abril la situación comenzó a empeorar y en junio definitivamente se desplomó la situación”, dijo Bruno Ureta, Gerente de Cinemark.

El valor de las entradas actualmente es de 175 pesos (2D) y 185 pesos (3D), la mayoría de los complejos apela a promociones y 2x1 y así y todo se ha notado la falta de espectadores en la mayoría de las salas locales.

“Esperamos repuntar este mes con el estreno de Mi villano favorito 3, previsto para el 29 de junio, de hecho ya comenzamos con la pre venta de entradas”, dijo Ureta.

Es cierto que estos meses no hubo películas impactantes que hicieran romper la taquilla, pero sin dudas, el factor económico ha sido determinante en la recesión.

Finalmente el rubro gastronómico es otro de los sectores perjudicados. Fernando Barbera, vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros Gastronómicos y Afines de Mendoza (AEHGA) aseguró que la baja se viene produciendo desde el 2016. Hoy hay una caída del 20%.

“Respecto a lo gastronómico ocurren varias situaciones, la gente dejó de ir a los restaurantes tracionales y elige los sitios de comida rápida, otros, en cambio, siguen en los tradicionales pero en vez de una botella de vino consume una copa y la comida no incluye ni postre ni café. Está compleja la situación”, expresó Barbera.