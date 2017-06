¿Quién se hará cargo de las personas con discapacidad?

La decisión del Gobierno nacional de suspender y dar de baja a beneficiarios de las pensiones no contributivas por discapacidad generó indignación en la sociedad y mucha desidia por parte de los perjudicados. Ante la quita del subsidio de 4.475 pesos, los afectados comenzaron a acercarse a los municipios para pedir asesoramiento y asistencia social.

Los casos se multiplican con el correr de los días. Si bien no se han dado a conocer las cifras oficiales, se estima que la Nación dio de baja unas 83 mil pensiones y en Mendoza se calcula que alrededor de 2 mil. El hermetismo de las autoridades locales del Ministerio de Desarrollo ponen en duda un número que podría ser mayor.

Consultada por El Sol, Verónica Torres, a cargo de las pensiones en la provincia, expresó que "no está autorizada a brindar información". Lo mismo señaló Carla Rivamar, coordinadora del organismo local.

Lo que sí están dispuestos a hablar son los asesores legales de los sectores vulnerados, ONGs y la Multisectorial por la Discapacidad que presentarán un amparo y una medida cautelar de no innovar ante la Justicia Federal para frenar la decisión del Ejecutivo. Lo que se busca con esto último es que no se sigan produciendo los descuentos hasta tanto no se fundamente y se notifique como corresponda a los pensionados.

Para esto el tiempo es crucial, ya que la ley de amparo establece que el plazo para interponer la acción es de quince días hábiles. Por eso, este jueves, a las 15, en la Legislatura se juntarán firmas para sumar al petitorio que fue presentado ayer por Germán Ejarque en el Congreso Nacional. Además, recibirán la documentación de todos los damnificados para iniciar las acciones legales.

"Entendemos que esto se está haciendo en forma arbitraria, no ha habido notificación fehaciente y no hay fundamentos que den cuenta por qué se les está quitando el beneficio a estas personas. No han tenido derecho a la defensa", detalló el abogado Fernando Vera Vasquez y expresó que, además, "ha habido daño moral".

En este sentido, dio cuenta que existe un antecedente de un caso similar en Río Negro. Primero la justicia falló en contra porque se hizo una presentación conjunta, pero luego los amparos se realizaron en forma individual, ya que se trata de derechos concretos, y lograron el fallo a favor.

Juan Carlos González, titular de la Defensoría de las Personas con Discapacidad, consideró que la ley de 1997 que resucitó la cartera que dirige la ministra Carolina Stanley "está concebida por criterios anacrónicos", y sentada bajo el concepto del "asistencialismo". Es por esto que desde ese organismos intentarán llevar el debate hacia una modificación sustancial de la ley que presenta contradicciones con lo dispuesto en la Convención Internacional de los Derechos de las personas con discapacidad.

Pero la lucha no se queda ahí, Germán Ejarque, uno de los referentes de las personas con discapacidad, comentó que hay que poner sobre el tapete la actualización del monto de la pensión, la cual es equivalente al 70% del haber mínimo.

El paliativo de los municipios

La titular de Dirección de Atención a las personas con Discapacidad de la provincia, Gabriela Juárez, dio cuenta que su rol en esta situación es sólo de asesoramiento, ya que la problemática rige desde Nación. Con las manos atadas lo único que pueden hacer es tratar de guiar a las afectados.

Así, los municipios han tenido que pensar medidas a modo de "paliativo" ya que están comenzando a recibir pedidos de ayuda social y legal.

"Hemos recibido personas que buscan sobre todo asesoramiento porque perdieron el subsidio. Nosotros evaluamos los casos y volvemos a remitir toda la documentación", dijo Silvia Donati de Desarrollo Social de Guaymallén, que en caso de ser requerido brindarán ayuda social.

Bajo esa misma órbita, desde Las Heras emitieron un comunicado en el que piden a quienes hayan perdido su pensión acercarse a la oficina de la Dirección de Desarrollo Social, ubicada en la calle Rivadavia y San Miguel, de 8 a 14 hs con el fin de realizar un relevamiento de la situación personal y familiar existente.

"El objeto es poder determinar la asistencia legal y social en cada uno de dichos hogares. Este servicio, que cuenta con equipos interdisciplinarios, será priorizado en sus funciones para poder atender en tiempo y forma las necesidades que surjan de esta tarea", comentó Eduardo Gonzalez al cargo del organismo en Las Heras, que entiende que la medida tomada por el Ejecutivo afecta a los más vulnerables y el municipio se tendrá que hacer cargo de "suavizar el impacto".

Desde Luján indicaron que han recepcionado más de 20 casos, algunos de los cuales, según pudieron constatar no necesitaban la pensión. "Se evaluará cada situación familiar y se brindará la ayuda correspondiente", señalaron.

Por su parte, la mirada de la Iglesia también es crítica. El vocero del Arzobispado de Mendoza, Marcelo de Benedictis refirió a la situación. "Vemos con preocupación esta medida gubernamental. Si se quieren evitar abusos se tiene que corregir paso a paso, pero no de esta manera. Más cuando los precios de los alimentos y los medicamentos han aumentado tanto. Vemos continuamente un deterioro de lo humano", concluyó.

Recepción de casos y documentación

Únicamente por quita de pensiones no contributivas a aquellas personas con discapacidad. La Multisectorial recepcionará fotocopias, no originales, el jueves, a las 15, en la Legislatura.

Los profesionales que van a iniciar la acción (en forma gratuita) son : Hugo Daniel Moyano, matrícula provincial N• 7121 y matrícula federal tomo 126 f. 774 y Fernando Vera Vázquez, matrícula provincial N• 6563 y federal N• tomó 82/ folio 095.

Documentación necesaria:

CUIL

DNI

CUD

Último bono de haber percibido

Fotocopia de gastos

Si es jubilado el bono del jubilado y fotocopia de toda la documentación que pueda ser útil.

El interesado deberá acompañar la documentación con una nota relatando: