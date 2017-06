Moby publica gratis su nuevo disco a través de We Transfer

Moby & The Void Pacific Choir, el último proyecto del artista Moby, ha publicado este miércoles More Fast Songs About The Apocalypse, su nuevo disco, y ha decidido compartirlo de manera gratuita con sus seguidores. El álbum está disponible en streaming y -gracias a un acuerdo con WeTransfer- en descarga gratuita en un combo que también incluye These Systems Are Failing, su anterior trabajo.

Moby anima a sus seguidores a donar el dinero que pagarían normalmente por el disco a la ONG de su elección, según destaca su distribuidora en un comunicado. Para celebrar la publicación de More Fast Songs About The Apocalypse, Moby también ha compartido todo el álbum en una serie de vídeos en directo que puede verse en una web creada para la ocasión.