Video: Laurita Fernández fue lapidaria con Fede Bal

Parecía que esta vez el tema iba a seguir de largo, pero Marcelo Tinelli no lo permitió. Antes de dar el voto secreto a la pareja de Laurita Fernández y Federico Bal, el conductor metió el dedo en la llaga y preguntó si había novedades entre ellos.

“Todo sigue igual“, dijo Laurita, y Fede acotó: “No estamos juntos“. Pero en ese momento Marcelo Polino metió un bocadillo que hizo estallar todo por el aire. “Ella ya dio vuelta la página“, expresó el jurado.

“¿Ya diste vuelta la página?“, le preguntó Fede, de frente, a su ex novia. “Sí, claro que sí“, contestó ella tajante. “Y bueno, me lo debo merecer ¿No? Tal vez sí, me lo merezco”, cerró el hijo de Carmen.

