Yanina Latorre: “Diego me decepcionó, lo que hizo es de inmaduro”

Yanina Latorre se sentó mano a mano con Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana, y habló de todo el escándalo que tiene involucrado a Diego Latorre con Natacha Jaitt. Y lejos de negarlo, dejó muy en claro que sí ocurrió.

“Me decepciona la estupidez y perderle la admiración a alguien. Lo carnal no me importa“, comenzó la panelista. “El domingo Diego me negaba todo. Yo soy la fuerte de la relación, y siempre lo cuidé. Pero esta vez no voy a protegerlo ni a cuidarlo. Voy a pensar en mí“.

Yanina, que contó que la familia de Diego la odia y que debe “estar festejando en el obelisco”, agregó: “Diego es muy miedoso, por eso no entiendo lo que hizo. Es una inmadurez y un infantilismo”

Ante la pregunta de De Brito sobre si se iba a separar, Latorre fue sincera: “No lo pensé todavía. Se me cruzó la idea de irme a la mierda. Nunca voy a perdonarle el dolro que le causó a mis hijos”.