Del mismo modo que el Gobierno nacional desperdició parte de la luna de miel postriunfo electoral al anunciar tarifazos que, finalmente, no se aplicaron, esta vez, se mete de nuevo en un laberinto sin necesidad. El retiro de pensiones a discapacitados fue una medida que –más allá de que se hayan detectado irregularidades– debía hacerse luego de un estudio pormenorizado y caso por caso. El cruce de datos informáticos no es suficiente. Cada persona es una historia particular y no se puede tomar una decisión desde la frialdad de una planilla de cálculo. Lejos de lograr el objetivo de mostrar transparencia, el Ejecutivo se embarca en una nueva y desgastante puja en la que, seguramente, se reconocerán errores y, según la circunstancia, se dará marcha atrás. Una historia que se repite y que, a pesar del sinceramiento, no está buena.