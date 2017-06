Video: le partió la cabeza contra el piso a su compañera por ser "cheta"

Una estudiante de una escuela de Salta agredió brutalmente a una compañera y la dejó inconsciente en el piso por ser "cheta".

El hecho que ocurrió en el establecimiento "El Timbó de Rosario de Lerma" quedó registrado gracias a los demás alumnos que se encontraban en el lugar y que luego difundieron la filmación en las redes sociales.

Allí, se puede observar como la joven es tomada por su cabello y golpeada su cabeza contra el suelo. Esta acción la dejó inconsciente sin embargo la agresora continuó dándole piñas en la cara, hasta que sus propios compañeros la detuvieron.

La víctima quedó internada y la agresora fue detenida en un albergue para jóvenes judicializados por orden del juez de menores Esteban Fernández.

La joven agredida relató que siempre "les molestaba que yo me vista de manera diferente, me insultaban diciéndome que era cheta y que me hacia la cancherita. No me acuerdo de nada, me desvanecí y luego me desperté con miedo".