Lesa humanidad: en San Rafael dictan sentencia contra 27 acusados

La Justicia Federal dictará este miércoles sentencia a 27 acusados de cometer delitos de lesa humanidad, por los hechos acontecidos en el Golpe de Estado de 1976.

El fallo se leerá a partir de las 12.30 en la sede de la UTN, contra 27 acusados entre los que hay ex militares, policías y actores civiles, que generaron perjuicio a 72 personas de las cuales 14 permanecen aún como desaparecidas.

El fiscal general Dante Vega y el fiscal subrogante Pablo Garciarena pidieron la pena de prisión perpetua para 14 de los 27 acusados, penas de entre tres años y diez años de prisión para otros 11 y la absolución de los dos restantes.

El Ministerio Público Fiscal solicitó perpetua para Luis Alberto Stuhldreher; ex comisionado, a miembros del Departamento de Informaciones policial, el D-2: el integrante del grupo de tareas de San Rafael Juan Roberto Labarta; el oficial ayudante Daniel Ernesto Huajardo Martínez y el oficial Oscar Raúl Pérez Fernández, el ex jefe de la División Cuerpos de la Unidad Regional II de la Policía de Mendoza, Pierino David Massaccesi, el ex titular de la Unidad Regional II, Raúl Alberto Ruiz Soppe, el ex oficial de la Oficina de Sumarios de la Seccional 32° de San Rafael, Hugo Ramón Trentini (también , el jefe de Operaciones (D-3) de la Policía mendocina, Orlando Gerardo Gutiérrez Álvarez, los tenientes de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, Aníbal Alberto Guevara y Miguel Ángel Báez.

En la nómina también aparecen el teniente de la VIII Compañía de Ingenieros de Montaña Carlos Alberto Ochoa y los ex miembros de la Sección de Inteligencia 144 de San Rafael, el organismo castrense de espionaje en la zona: su jefe, Luis Ricardo Rizo Avellaneda; el sargento ayudante Cecilio Oseas Martínez; y el sargento Juan Armando Giovarruscio.

Cabe destacar que en 2010 muchos de ellos ya fueron condenados por hechos similares en el primer juicio que se desarrolló en 2010.