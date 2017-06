Fuerte cruce entre Florencia Peña y Mariana Lestelle por la Ley de Trombofilia

Florencia Peña realizó un desesperado pedido para que salga la Ley de Trombofilia. Para graficar la situación, la actriz posó mostrando lo que debe inyectarse todos los días para salvar la vida del bebé que está gestando.

“Necesitamos la Ley para que todas puedan acceder a la medicación. El tratamiento es muy caro. Para que te den diagnóstico tenes que perder tres embarazos, y la heparina no la cubren. Tenemos muchas mujeres que no tienen acceso. Es terrible”, expresó Peña en la red.

Luego aclaró: “Esto nada tiene que ver con la ideología política. Está Ley la votaron TODOS los bloques y también la acompaño el PRO. Y las mujeres que une padecemos Trombofilia tenemos distintas ideologías y distintas ideas. No es una cuestión partidaria”.

Luego de leerla, Mariana Lestelle salió al cruce y explicó: “Estimada Flor Peña, la ley estuvo bien vetada porque no tenía aval científico. Y la trombofilia es un estado no tiene una sola causa”.

“Hay muchos hematólogos que no están de acuerdo. Cómo en todo hay grietas, pero hay una nueva ley en la que se está trabajando y no les interesa”, respondió la actriz. “En la salud tiene que haber ciencia no grietas. No un hematólogo, sociedades científicas. Esto es un tema de diagnóstico medico, no legal“, insistió la médica.

“Los médicos encaran la medicina de distintas maneras.Y con esta Ley pasa lo mismo. Contáselos a las 4000 mujeres que desde hace 13 años luchan”, retrucó Peña.

“Estás confundida Florencia. No es interpretación de texto la medicina. Es seguimiento de protocolos”, dijo la Dra. A lo que Florencia respondió: “Y si yo estoy confundida, ¿por qué la Ley fue votada por unanimidad? ¿Y qué pasó después? Lo único que importa es que mueren bebés todos los días”.

“La ley fue votada por ignorancia, por presión de personas como vos, que sin saber opinan”, lanzó Lestelle. “Jajajajaja, ¿un congreso de ignorantes? Mirá vos. ¿Nadie se asesoró? Dale Marianita, no seamos ingenuos. Es carísimo el tratamiento. Es eso”.

“¡Ay Florcita! Si supieras que la heparina es de las drogas más utilizadas en la práctica medica”, cerró la médica.

Tras el cruce con la Dra. Lestelle en Twitter, Peña expresó: “Lo que más duele, es la falta de sensibilidad frente a los más vulnerados por sistemas que los excluyen. Debemos alzar la voz por las minorías”.

“Leo gente muy nerviosa por el tema de la Ley de Trombofilia, que no le toca ni de cerca, ni sabe si quiera el dolor que causa perder embarazos. Alguien que me explique, ¿cuál es la razón por la que algunos se ponen tan agresivos por el hecho de que pueda existir una ley de Trombofilia?”, concluyó indignada.