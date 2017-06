Nancy Pazos, ¿le declaró la guerra a Los Ángeles de la mañana?

Nancy Pazos habló del tenso cruce que mantuvo con Ángel De Brito, al aire de Los Ángeles de la Mañana, mientras explicaban por qué no tocarán el tema de los escandalosos chats entre el marido de Yanina Latorre, Diego Latorre, y Natacha Jaitt. Entonces, Pazos, reclamó que “cuando me pasó a mí se hizo una carnicería, esta vez no”.

“Si a mí me hubiera sucedido algo así, yo no estaría en condiciones de salir en televisión, de hecho creo que si algo así hubiera pasado con mi novio, con el cual no tengo hijos, creo que no habría zafado, pero no es lo mismo”, reconoció en entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Al tiempo que hizo referencia a que el conductor justificó su decisión de que Yanina Latorre elija cuándo hablar, Pazos se quejó porque en el pasado no le dieron la misma oportunidad: “Eso fue tenso, pero Ángel no es mi amigo, no le rindo pleitesía ni él a mí, le contesté lo que le tenía que contestar. Y lo que me dijo habla más de él que de mí”, opinó al referirse al momento en que De Brito le retrucó: “Podrías haber renunciado”.

En entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli, resaltó que “yo dejé claro que no me sentí cuidada en su momento, y me parece buenísimo que hayamos superado esto y ahora estemos con una actitud diferente. Este reclamo mío no es nuevo, y se lo dije a la producción, la realidad es que yo me callo un montón de cosas”, confesó. Y recordó que “yo en su momento lo que pedí fue piedad por mis hijos, no por mí”. “Pedí que dejaran de mostrar las fotos, porque ya era morboso”, rememoró en nota con el ciclo radial Por Si Las Moscas.

“Fue una carnicería, también de mis cuernos pasados se habló todo el tiempo, y tampoco le importó a nadie que lo vieran mis hijos, y están hablando del padre, aunque yo lo tenga re superado”, resaltó.

Recalcó enseguida que “también es una realidad que cuando salieron mis fotos, a mí nadie me preguntó ni me cuidó. Tal vez lo tendría que haber preguntado fuera del aire, pero en más de una oportunidad no me sentí cuidada; porque yo estaba de vacaciones, me puse a mirar los programas grabados, y todas las fotos estaban en pantalla permanentemente”, admitió. Resaltó también que “otra vez también una compañera tuiteó que iba a perder la tenencia de mis hijos, insinuando que yo tenía un problema, más de una vez no me sentí cuidada”. Así, subrayó que su intención no es llevarse bien con sus compañeros de programa: “Yo no estoy ahí para que me quieran, que no me rompan los quinotos”.

Luego aclaró que “no se pueden comparar los dos episodios, y menos con gente que no tiene hijos como mi novio, si me pasara a mí”. Así, se solidarizó con su compañera Yanina Latorre, y expuso que “a mí el lunes, cuando llegó Yanina, lo único que le pregunté fuera del micrófono fue si habló con los chicos, y me dijo que no, y a mí me mató, me quedé muy preocupada porque sabía que está muy expuesto el tema y los chicos todavía no sabían. Había como una presión general de que el tema se tratara, y yo le dije a Ángel que me parecía que lo mejor era que no se tocara el tema, al final ella eligió aclarar un poco al final”, reveló, e indicó que “el clima está más distendido y la propia Yanina estaba muy buena conmigo, porque yo me puse en sus zapatos, porque sé que no está bueno eso”.

Más tarde, sobre Yanina Latorre, agregó: “Es muy cruel e impiadosa cuando trabaja, pero básicamente es cruel e impiadosa con ella misma. Claramente en algún punto no se da tiempo ni para poder llorar, después de esto que pasó se fue a entrenar para el Bailando”, recalcó. Y consideró que “me da como lástima, porque es muy dura con ella misma, no se quiere bien”.

Por último, manifestó que “en el programa (LAM) sé que se pueden contar un montón de cosas, pero cuando quiero contar algo tierno me empiezan a hacer burlas, y si no tengo interlocutores ni forma de hacer intercambios medio que no me queda otra de sacar mi parte más inquisidora”.

“En el Bailando ven a mi verdadera yo, a la que soy cuando no estoy como un erizo esperando un ataque, me ven como soy con la gente que me quiere”, concluyó.