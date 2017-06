Nardi: "No manejaba mi cuenta de Twitter, le pedí disculpas a Bilardo"

El entrenador interino de Estudiantes, Lucas Nardi, aclaró esta noche que "no manejaba mi cuenta de twitter, lo hacían mis representantes y ya le pedí disculpas a Bilardo (Carlos)", en referencia a tweets en los que aparece agraviando al ex técnico del seleccionado argentino, uno de los símbolos de la entidad platense.

Las publicaciones en la cuenta de Twitter de Nardi generaron el repudio de los simpatizantes de Estudiantes y más de un centenar de hinchas de distintas agrupaciones y filiales se concentraron en la sede del club para demostrar su enojo, aunque sin generar disturbios.

"Pido disculpas si se generó algo malo que no busqué, estuve toda la tarde muy mal y mi tranquilidad es que los jugadores y los dirigentes me creen. La cuenta yo no la manejaba, lo hacían mi representantes. No la controlaba", añadió.

Y explicó que "si estuviera al tanto lo hubiera borrado, no soy tan boludo. Fue mi primer día de trabajo y la pasé mal", en declaraciones al programa Closs Continental.

Luego dijo "hoy hablé con Bilardo, le pedí disculpas y me respondió que estaba todo bien. La gente no me conoce, no sabe quién soy, pero les digo que el primero que quiere que Estudiantes gane soy yo".

El joven técnico puntualizó que "Bilardo es trabajo, es obsesión, es Estudiantes como lo es Verón. Soy de Estudiantes y no tengo nada que borrar ni ocultar porque jamás podría pensar así de un símbolo del club".

"Ojalá pueda demostrar en estos partidos. En Estudiantes hay que ganar, es un club muy grande. Espero estar a la altura, yo no fui un jugador de élite y todo lo que hice fue con sacrificio ", destacó.

Por último remarcó que "a Verón y a todo el club le agradezco el trato que me están brindando".