Otero se quejó de Allende: "Me pincharon cuatro veces"

La mitología popular indica que el Estudiantes de La Plata de Osvaldo Zubeldía llevaba a tal extremo su filosofía de "ganar como sea" que los defensores utilizaban alfileres para pinchar a los delanteros rivales mientras los marcaban. Si bien los protagonistas, especialmente Carlos Salvador Bilardo (integrante de aquella zaga), siempre se encargaron de desmentirlo, la creencia está instalada. Y 50 años después, al León le dieron de su propia medicina: Federico Allende, jugador de Pacífico, admitió que agredió con agujas a los hombres del conjunto platense durante el histórico triunfo del equipo alvearense en la Copa Argentina.

Y el jugador afectado, Juan Otero, aseguró que fue pinchado en cuatro oportunidades. "Cuatro veces me dieron. Me cambiaba de punta porque me pinchaba a cada rato. Le avisé al referí y no me dio bola. Al línea le dije y sólo se reía. Se lo tomaron a juego, pensaron que todo era mentira. Me pinchaba en la espalda", aseguró.

Por su parte, el cordobés de Pacífico, dijo: "Esto es para vivos. Se dio así, sabíamos que teníamos que ensuciar el partido y pinchaba con agujas a los delanteros de Estudiantes. Sabemos que el jugador de Primera no le gusta el roce, que le hagas tiempo, que le juegues sucio. Veíamos que ésa era la forma, el fútbol es así. Pobre negro, me debe haber odiado", siguió contando la insólita situación. Además, expresó que "las tenía escondidas en las canilleras" y admitió que "cuando fui a sacarlas una estaba quebrada, por suerte la segunda estaba bien".