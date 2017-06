Para Macri, el acuerdo permitirá que la gente "confíe" en la minería

El presidente Mauricio Macri aseguró que el Nuevo Acuerdo Federal Minero que hoy suscribieron la Nación y provincias permitirá consolidar la creación de nuevos puestos de trabajo y colocará a la Argentina "entre los seis países mas importantes del mundo en la provisión futura de recursos mineros".

El acuerdo -que comenzó a ser debatido desde comienzos de 2016- fue finalmente suscripto esta tarde en Casa de Gobierno, en un encuentro que reunió al presidente Macri y a los gobernadores o representantes de todas las provincias, a excepción de Chubut, La Pampa y La Rioja.

El Acuerdo busca respaldar la implementación de una "Política de Estado Minera" que genere mayores beneficios para las comunidades en las zonas mineras y su adecuada participación en un marco de diálogo y transparencia, altos estándares de gestión y control ambiental, mayor participación en los ingresos y fortalecimiento del desarrollo de la infraestructura.

El convenio fue rubricado por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y los gobernadores de Catamarca, Lucía Corpacci; de Córdoba, Juan Schiaretti; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Jujuy, Gerardo Morales; de Neuquén, Omar Gutiérrez; y de Río Negro, Alberto Weretilneck.

También adhirieron el gobernador de de Salta, Juan Manuel Urtubey; de San Juan, Sergio Uñac; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Tierra del Fuego, Roxana Bertone; y los vicegobernadores de Buenos Aires, Daniel Salvador; y de Misiones, Oscar Herrera Aguad.

Presidencia informó que no pudo viajar a raíz de una problema de salud la gobernadora de Santiago del Estero, Claudia Ledesma Abdala, pero "dejó sentado su respaldo al acuerdo en una comunicación al Ministerio de Interior y anticipó que lo refrendará en una próxima visita a Buenos Aires".

Del encuentro también participaron el secretario de Minería, Daniel Meilán -quien encabezó las negociaciones a lo largo de los últimos 18 meses en el marco del Consejo Federal Minero-, directivos de las empresas nucleadas en la Cámara Argentina de Empresarios Mineros y dirigentes gremiales del sector.

Con el acuerdo Nación y provincias buscan generar nuevas instancias para darle mayor institucionalidad al sector con la creación de un Equipo Consultivo de Gestión Ambiental; la conformación de un fondo o garantías financiado por las empresas para prevenir y subsanar alteraciones del ambiente, como también un Plan de Desarrollo de Infraestructura Minera.

Otras novedades surgidas del texto son la creación de un Centro de Información Minera nacional, el establecimiento de un Sistema de Registro y Catastro Minero Unificado y la creación de una Mesa del Litio en Salares que permita potenciar aún más el desarrollo de este sector.

Las partes que participaron de la discusión del acuerdo reconocen que el capítulo tributario fue el más debatido en los casi 18 meses de trabajo, En el texto final las provincias se comprometieron a aplicar el cobro de regalías a los ingresos brutos de las empresas de hasta 3%, de acuerdo a la política que adopte cada jurisdicción, en tanto que podrán aplicar o no un canon de hasta el 1,5 para la concreción de un fondo de desarrollo de infraestructura, con lo que la tasa total no superaría el 4,5%.

En las discusiones de la última semana se acordó dejar afuera del acuerdo la posibilidad de crear un fondo para desarrollo del 1% sobre el ingreso de las empresas mineras, que iba a ser administrado por la Nación a través de la Secretaría de Minería, en coordinación con el Consejo Federal Minero.

Macri, tras suscribir el documento de 33 páginas, expresó que la minería "puede ser un gran pilar en la generación de empleo con el desafío de hacerlo con el perfecto cuidado del medio ambiente", al asegurar que esta actividad "pone a la Argentina entre los seis países mas importantes del mundo en la provisión futura de recursos mineros".

"Por cada puesto de trabajo directo que genera la minería genera otros cinco indirectos. Estamos hablando de más de 125.000 puestos de trabajo, y eso es un desarrollo completamente federal, es una argentina desarrollada en cada región, más justa, que no expulse a su gente por falta de oportunidades productivas", enfatizó al jefe del Estado.

El Nuevo Acuerdo Federal Minero, cuyo articulado ahora deberá ser aprobado o rechazado sin posibilidad de modificaciones por el Congreso Nacional y luego por cada una de las legislaturas provinciales, buscará dar un nuevo marco normativo, institucional, social, económico en todas las distritos en los que se exploten este tipo de recursos.

Al mismo tiempo es presentado por los gobiernos nacional y provinciales como una señal de certidumbre y de reglas claras a los inversores extranjeros, de quienes dependerá la llegada de miles de millones de dólares en los próximos años para la explotación de los recursos en las distintas regiones.

"Vamos a terminar con años de improvisación, donde la falta de control, de transparencia y la forma que se manejaron algunas concesiones mineras le sacó autoridad a la posibilidad de desarrollar un tema tan fundamental para el desarrollo del país", enfatizó Macri.

El acuerdo también fue suscripto por las provincias que tienen vedada toda la minería o algún tipo de actividad en particular, y a ellas se refirió Macri al explicar que "este es un recurso de cada provincia y como tal son sus habitantes los que decidirán quiénes quieren desarrollar la minera y quienes no", como es el caso, entre otras, de Mendoza, que no acepta la minería a cielo abierto

Este acuerdo, según Macri, permitirá "que la gente gane confianza y que sepa que todos trabajan en reducir la pobreza, generar oportunidades de empleo, de desarrollo, pero no sacrificando la calidad de vida" de los hijos y nietos de la presente generación y "sin poner en riesgo el Planeta porque las cosas se pueden hacer bien y con seriedad".

En el cierre de su discurso, Macri entendió que la minería puede ser una fuente de recursos a la par de la agricultura y otras industrias, y defendió la medida dispuesta a comienzos de 2016 de eliminar las retenciones a las exportaciones mineras.

"Le dimos el mismo tratamiento igualitario que cualquier otra exportación regional. Decidimos que no tengan más retenciones porque era un castigo a cada provincia y queremos avanzar en una construcción federal" de las oportunidades de desarrollo, concluyó el jefe del Estado al poner como ejemplos las experiencias de Chile y Australia en la materia.