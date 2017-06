El triunfo de Pacífico sobre Estudiantes de La Plata domingo causó sensación en todo el país. No es para menos, el equipo alvearense que milita en el Federal B eliminó al gigante platense de grandes epopeyas en la Copa Libertadores de América. Uno de los principales protagonistas, Maximiliano Montiveros, autor del tercer tanto en el 3 a 2 del Lobo, aseguró estar “sorprendido” por el momento que viven.

El Colorado, de pasado en Deportivo Guaymallén, Gimnasia y Esgrima y Huracán Las Heras, entre otros, contó, mientras viajaba con la delegación blanquinegra hacia Mendoza, que “no esperábamos hacer tanto ruido, pero es lo que nos toca vivir hoy y tenemos que disfrutarlo a más no poder. Le ganamos a un equipo grande de Argentina, con todo lo que eso implica”.

El batacazo de Pacífico significó, entre otras cosas, la renuncia del entrenador del Pincha platense, Nelson Vivas.

Los jugadores de fútbol, habitualmente, realizan promesas ante la posibilidad de un logro importante. En este caso, el mediocampista de Pacífico confesó: “Yo sí hice una promesa. Prometí llevar unas medias a San Expedito, que lo sigo a todos lados, lo tengo tatuado. Ahora tengo que cumplir. Esta semana llego a mi casa y luego partiré a San Juan a cumplir con la promesa”.

Emocionado, Montiveros, reconoció que “todavía no podemos caer de todo esto. Por favor, que no me despierten de este sueño tan lindo”.

Mientras se trasladaban vía terrestre desde Buenos Aires a General Alvear, Maximiliano cerró: “No hemos dormido nada, venimos festejando con todo el grupo en el micro. Estos viajes y estas dificultades nos unieron más para poder seguir peleando por cosas importantes”.