Algunos hoteles necesitan innovar y reinventarse para atraer a nuevos clientes. Muchos de estos hoteles buscan una repercusión en las redes sociales y en la sociedad, por los que crean campañas muy curiosas y atrevidas. Un hotel australiano ha querido sumarse a esta tendencia con un "pack" muy curioso. La cadena de hoteles The Olsen ha lanzado una campaña llamada "No Robe", que no dejará indiferente a nadie.

Los hoteles The Olsen en Australia han lanzado una original campaña en que los huéspedes pueden posar desnudos (en la intimidad) y llevarse un boceto de su desnudo. Para poder participar en esta campaña, llamada "Sleepover & and Strike a pose" ("quédate a dormir y escoge una pose"), el cliente debe reservar el pack "No Robe". La reserva incluye pernoctar una noche en una suite de un hotel de cuatro y cinco estrellas. El pack funciona en los hoteles The Olsen con sede en Melbourne, Brisbane, Adelaida y Bendigo.

A la llegada, el cliente debe seleccionar una hora para que se le entregue la cámara de fotos en su habitación. El huésped tiene dos horas para realizar las fotos que quiera (en la habitación del hotel). A continuación, el cliente elige una foto. Después de ser aprobada por el hotel se envía la foto al artista.

La foto se remite al arista a través de un enlace cifrado. Los artistas realizan un boceto o dibujo de la foto en sus estudios. Una vez terminado, la foto se borra de manera permanente y no se distribuye. Por último, los clientes reciben su cuadro en un bonito paquete en casa. La campaña dura hasta el 15 de junio y el precio por noche es unos 200 euros.

En estos cuadros no predominan poses demasiados sensuales, sino que se aboga por una silueta libre de complejos y natural. Sin duda alguna, la propuesta de estos hoteles es original, aunque a muchos les puede parecer un poco arriesgado o sin sentido. Los huéspedes que no quieren vivir esta experiencia pueden simplemente posar y colgar la foto en sus redes sociales con el hashtag #norobe.