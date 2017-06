La dramática foto de Florencia Peña

Lo había contado en la mesa de Mirtha Legrand, conmoviendo a todos. Pero ahora, y al realizar un desesperado pedido para que salga la ley de Trombofilia, Florencia Peña impactó al graficar en una imagen cómo es su realidad diaria.

La actriz posó mostrando lo que debe inyectarse todos los días para salvar la vida del bebé que está gestando, y en la fotografía se ven los moretones que se le hicieron en la panza debido a las inyecciones.

“Tengo Trombofilia. Todas las mañanas me inyecto Heparina. Sin eso mi bebe no puede vivir. Mi obra social me cubre todo el tratamiento. Pero hay mujeres que no tienen acceso a una obra social y pierden a sus bebés. La Ley se votó unánimemente por todos los bloques. El año pasado se vetó. Muchas mujeres quedaron sin tratamiento. Necesitamos la ley YA. Para que no se pierdan más embarazos. IGUALDAD PARA TODAS!!”, explicó Florencia.

Mirá la foto