La garrafa sube 10% y en algunos locales ya la venden a $210

El abuso sobre el precio de la garrafa social del que hablan los consumidores es un hecho y aumentará a partir de hoy, luego de que las empresas distribuidoras se lo confirmaran a los comerciantes. El Gobierno provincial asegura que no puede infraccionarlos.

Las numerosas quejas y denuncias realizadas por los mendocinos a través de las redes sociales, Defensa del Consumidor y ONG, ponen de manifiesto la dramática situación que atraviesan las familias que carecen de una red de gas natural.

Tanto comerciantes como estacioneros de nafta y gas contaron a El Sol que los aumentos que exhiben sobre las garrafas de gas comprimido de 10 kilogramos se deben al precio al que se lo venden los distribuidores, quienes pasaron a de cobrarlos a $135 a principio de mes a $140, según pudieron demostrar con facturas de pago las estaciones de servicio.

Boleta de la distribuidora entregada a los comerciantes.

Sin embargo, este monto no se mantendrá en esa cifra, ya que a partir de hoy sufrirá un aumento de $5 por envase, por lo que su valor quedará en $145 según confirmaron los distribuidores a los vendedores.

Así, los estacioneros aseguraron que, debido a la falta de ganancia que les deja la garrafa social –de $140– debieron subir precio de venta a $160, el cual a partir de esta semana será de $170 o más. Mientras, algunos comerciantes utilizan como escusa el incremento para venderlas a $210.

Boleta de la distribuidora entregada a los comerciantes.

“Nosotros las vendíamos a $200 y hoy (por el martes) la aumentamos a $210 porque nos lo aconsejó el camión distribuidor, que nos dijo que mostremos las boletas de pago”, contaron desde el almacén ubicado en calle Los Horcones, del barrio Los Peluqueros, Las Heras.

YPF confirmó a El Sol que la garrafa de 10kg es vendida en la planta y en la estaciones de red propia al precio oficial que fija la Secretaría de Energía de la Nación: $135.

Cartel exhibido en un almacén de Las Heras.

El aumento inminente de la garrafa social que el Gobierno aseguró en abril que se mantendría todo el invierno a $135, fue aclarado por la titular de Defensa al Consumidor, Mónica Lucero de Nofal.

“El precio al que debe ser vendida la garrafa social de 10 kilos es de $135. Si algunos vendedores no lo hacen, están cometiendo un abuso en el monto. Sin embargo, sobre estos casos, el Gobierno no puede hacer nada porque no posee la competencia para infraccionarlos. Por esta situación se está trabajando firmemente con la Secretaría de Energía de la Nación para que nos la otorguen en pocos días”, aclaró la funcionaria a El Sol.

Ver también: Contra los abusos: estos son los precios oficiales de las garrafas -y dónde conseguirlos-

Respecto de las denuncias de los usuarios, contó que no se han registrado más de doce. En cuanto a los camiones de Desarrollo Social con garrafas sociales aseguró que serán reubicados en puestos fijos por semana en los sectores más vulnerables de la provincia.

Las cifras de Lucero no coincidieron con las registradas por la ONG Protectora de defensa del consumidor, desde donde aseguraron que sólo en mayo se asentaron alrededor de 100 reclamos.

Ante estos números decidieron emitir una petición a la Dirección de Fiscalización y Control, a Defensa del Consumidor y a la Dirección de Hidrocarburos para que se les exija a los comerciantes exhibir un cartel en el local y sobre las garrafas con el precio real.

“En San Rafael es tan grave la situación de los precios abusivos que la gente está optando por comprar leña antes que cargar la garrafa”, contó el titular de la ONG, José Ramón, y agregó: “Los abusos en los precios son culpa de los camiones distribuidores, que venden las garrafas al monto que se les ocurre, porque si los obligás a bajarlos desabastecen a la sociedad y si no les decís nada, te aumentan el costo”.

Por la realidad que deben enfrentar los mendocinos, Lucero refirió a El Sol que mañana viajará a Rosario para ser parte de una reunión del Consejo Federal del Consumo, en el que manifestará todos los inconvenientes de los usuarios y presentará estrategias para revertir la situación, entre ellas, la propuesta por la ONG protectora.