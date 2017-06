En medio del escándalo, Yanina Latorre recibió flores de un admirador anónimo

Aún está sorprendida por el camino que fue tomando el escándalo que vincula a su marido, Diego Latorre, con Natacha Jaitt, pero intenta mantenerse fuerte y, al menos en apariencia, sonreír.

Sin embargo, hoy podemos decir que Yanina Latorre tuvo un verdadero motivo para dejar de lado el difícil presente que atraviesa, y volver a instalar una sonrisa en su rostro.

¿Qué pasó? La panelista de Los Ángeles de la Mañana recibió en El Trece un ramo de flores con una tarjeta que decía: “Yanina quiero verte sonreír”. Y la rubia mostró abiertamente su alegría. “Soy muy feliz, recibí flores. Quisiera saber quién es. Tiene una mariposa, entonces me conoce, porque soy fan”, dijo en el programa que conduce Ángel de Brito.

Aunque la tarjeta no tenía firma, Yanina tiene sospechas sobre la identidad del sujeto. “Un señor muy conocido me escribió un mensaje, anoche, bien tarde. Me mandó fotitos, nada raro, vírgenes para darme ánimo“.

Sin ruborizarse, Latorre leyó uno de los mensajes que le envió el hombre. “Tengo mucho más, pero no te quiero asustar; pero mañana te mando algo, mañana te llamo, los de afuera son de palo, sabés que podés contar conmigo, es importante que yo te pueda ayudar“.