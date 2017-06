Diego Latorre: “No estoy separado de Yanina”

Los coletazos por el escándalo del supuesto affaire entre Diego Latorre y Natacha Jaitt no se detienen. Tras la confirmación de la relación por parte de la morocha, se tejieron rumores sobre una ruptura entre el ex futbolista y Yanina Latorre.

En Nosotros a la Mañana, el ahora comentarista de fútbol le envió un audio a Tomás Dente. “Yo estoy trabajando normalmente, y mis abogados están trabajando en este asunto que no sé de dónde viene. Yo sigo laburando como cualquier día porque esto no tiene por qué detenerme, estoy estoy tranquilo“, explicó Diego.

Y aunque expresó que no quería hablar más del tema, quiso despejar las dudas sobre la continuidad de su matrimonio tras 23 años. “¿Separado? ¡No! No es cierto, no estamos separados”.