Natacha Jaitt: “Es la primera vez que me meto con un hombre casado”

Natacha Jaitt rompió el silencio sobre el escándalo que la involucra en un affaire con Diego Latorre. “Es la primera vez que me meto con un hombre casado”, aseguró.

Era la palabra que faltaba. Hasta el momento, Natacha sólo había confirmado que los chats y el video que se filtraron salieron de una tablet que le robaron.

Consultada por Fernando Prensa, la morocha contó que estaba “en shock” por la situación porque “no la esperaba”.

“No sabía que tenía la app de las cámaras de seguridad abierto y que quedaban en la tablet. Pensé que quedaba en la central nada más”, explicó.

Al preguntarle si el hombre del video es realmente Diego Latorre, Natacha dijo: “Yo no miento. Esa es mi casa”. Y luego agregó, confirmando el affaire con el futbolista, marido de Yanina Latorre: “Es la primera vez que me meto con un hombre casado”.

“Esto yo no quería hacerlo público porque es un tema personal, donde hay una familia”, concluyó.

Más tarde, Jaitt utilizó su programa de radio, El Ascensor, para realizar su descargo sobre el escándalo.

Según contó, quienes le robaron la tablet “tuvieron que indagar porque pasó hace mucho tiempo. Estarían esperando un video porno y se encontraron con esta situación”.

Luego, se dirigió a Diego Latorre y el Topo Rizzo (quien dio a conocer la noticia): “Lamento Diego que no me hayas llamado. Lamento Topo Rizzo que no me hayas llamado para decirme que te ofrecieron eso para poder frenarlo. Lamento mucho lo que pasó”, expresó la conductora de Mega 98.3.

Sobre Yanina, Natacha dijo: “Es mi amiga en Twitter. Tenemos buena onda, buena energía, no tengo nada en contra de ella. Pudieron más otras cosas que no voy a hablar. Quiero decirle a la prensa que por más que me hagan guardias no voy a hablar pero no voy a tapar el sol con un dedo. No tengo ningún problema. Es mi casa, es Diego. Si me pagan hablo. Si soy puta, voy a ser bien cara“, concluyó.