Videos: "No me rompan las pelotas", la respuesta del comisario a sus vecinos

Los vecinos de Lomas de Zamora que marcharon hasta la comisaría de Villa Galicia por la muerte del matrimonio secuestrado recibió de respuesta por parte del titular de la Departamental Lanús, comisario mayor Javier Carlos Villar, que "no le rompan las pelotas".

El hecho fue filmado por una de las personas que se unieron al reclamo por más seguridad en la zona y "ni un muerto más".

Lejos de escucharlos, Villar comenzó a discutir con los vecinos y les gritó: "No me rompan las pelotas con chicanas, tengo 28 años como policía".

Un comisario de Lomas de Zamora se cruzó a los gritos con los vecinos que fueron a pedirle más seguridad https://t.co/vd6rgSa4q7 pic.twitter.com/ruQh5lF8ms — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 12 de junio de 2017



"No me vengan con boludeces porque yo pago los impuestos como todo el mundo y me levanto todas las mañanas para trabajar como ustedes", dijo el comisario, mientras una mujer le gritaba que escuche a los vecinos porque estaban siendo víctimas de la inseguridad en todo el partido.

El comisario Villar también le gritó a otro vecino que dijo que los tenía que escuchar porque le pagaban sus haberes. "Vos no me pagás el sueldo porque si vos me pagás el sueldo pagame más porque me cago de hambre", le respondió ofuscado el jefe policial.