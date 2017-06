Mauricio D’Alessandro y Ulises Jaitt, frente a frente en Polémica en el Bar

Luego de cruzarse telefónicamente en El Diario de Mariana, Mauricio D’Alessandro, abogado de Diego Latorre, y Ulises, hermano de Natacha Jaitt, se dijeron de todo en Polémica en el Bar.

El escándalo entre Natacha Jaitt, Diego Latorre y Yanina Latorre siguió en Polémica en el Bar. Invitados por Mariano Iúdica, el abogado del futbolista y el hermano de la morocha volvieron a cruzarse, pero frente a frente.

Por la tarde, D`Alessandro intentó explicar que Diego Latorre, su cliente, no es el hombre que aparece en el video en la casa de Natacha. Indignado, Ulises defendió a su hermana, aseguró que el video es real y que ella y el futbolista hablan “hace meses”.

“Habría que ponerse anteojos para decir que no es Latorre“, lanzó Ulises. En respuesta, el letrado lo trató de “tremendo boludo“.

Esta noche, volvieron a cruzarse por la veracidad del video y los chats. Como para ponerle más condimento al tema, el Topo Rizzo, quien escrachó al futbolista, también estaba en la mesa de Polémica.

“Vos decís que (los chats) son falsos, entonces son falsos. Y si no son falsos, nadie puede entrar en la intimidad”, contó el abogado que le dijo al ex futbolista. “Él no puede contar la intimidad de Latorre”, agregó señalando a Ulises.

“Yo vengo a hablar porque dicen que mi hermana ‘habría armado’. No quiero que piensen mal de mi hermana”, señaló el joven.

“Yo no dije eso, expresamente porque le tengo simpatía a Natacha. Dije que es falso el chat, que no es de él. Te digo lo que dice mi cliente: no es él el del video y el chat es falso“, insistió D’Alessandro.

Rápidamente, Ulises tiró: “Si le hacemos caso a tu cliente, mi hermana queda mal parada. Parece que lo hizo con alguien parecido a Diego Latorre”.

Entrado en cólera, el abogado de Latorre gritó: “¿Cómo va a quedar mal parada tu hermana reconociendo un chat falso con Latorre en el que ella dice ‘vení a hacerme la colita’? ¿Cómo puede quedar mal tu hermana con un chat falso en el que le están proponiendo que le rompan el culo? ¿De qué me hablás? Me voy a Intratables”, cerró Mauricio D’Alessandro antes de levantarse e irse del programa.