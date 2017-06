Empleados de una clínica privada protestaron contra PAMI

Empleados de la Sociedad Española de Socorros protestaron este lunes porque consideran que la no renovación del contrato con PAMI pone en riesgo a los pacientes y a sus puestos de trabajo.

Natalia García, miembro de la Gerenciadora y encargada de la parte operativa de la clínica, señaló que "nos llama la atención que PAMI hable de lo edilicio, administrativo y médico asistencial, lo cual no coincide con la realidad de la clínica, que hasta da más servicios que otros prestadores".

"Las autoridades del PAMI pidieron que la clínica deje de funcionar porque no está apta para recibir pacientes de ninguna obra social. Esto nos llama sumamente la atención porque entendemos que es un conflicto netamente político", explicó.

Y advirtió: "Si se cierra la clínica se quedarán sin trabajo 300 personas, 200 administrativos y enfermeros, y 100 médicos".

"Hay personas que están en tratamiento desde hacen años y a las que no se les puede negar la atención. No sé cómo van a seguir porque no quieren dejar ser atendidos por nosotros".

La puesta de PAMI

"El único argumento documentado que tiene PAMI para no renovar el convenio con la Sociedad Española de Socorros Mutuos tiene que ver con aspectos edilicios y estructurales, y la falta de algunos servicios. Uno es el Servicio de Hemodinamia que permanece cerrado seis días de la semana, y la cardiología actual exige la presencia activa las 24 horas los 365 días del año, porque en ello va la vida de la gente", señaló el titular de la obra social de los jubilados en Mendoza, Carlos Valcarcel.

"La recomendación del cierre no parte de mí, sino de la dirección de Recursos Físicos del Ministerio de Salud. Yo lo único que hice fue no renovar el convenio de PAMI porque a los afiliados, además del problema de salud que puedan tener, se les suman un riesgo cierto concurriendo a ese edificio".