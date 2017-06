Fuerte cruce entre el abogado de Latorre y Ulises Jaitt: “Sos un tremendo boludo”

Mientras el Dr. Mauricio D`Alessandro daba sus argumentos para explicar por qué Diego Latorre, su cliente, no es el hombre que aparece en el video en la casa de Natacha Jaitt, tuvo un fuerte cruce con Ulises, hermano de la morocha, en El Diario de Mariana.

“Habría que ponerse anteojos para decir que no es Latorre. Ya acá tengo una foto de Latorre yendo al gimnasio con la misma ropa con la que aparece el video“, lanzó Ulises.

“Yo no soy perito en ropa, Ulises. Ni se me ocurre comparar eso. A los 31 años que vos tenés, debés saber que no se puede grabar a nadie, sea no sea Latorre”, explicó D`Alessandro. “Nosotros no grabamos a nadie. No sé de qué me está acusando“, respondió el joven es un charla que fue subiendo de tono.

“No se puede grabar en la intimidad, porque a los 31 años, tremendo boludo, deberías saberlo“, disparó el abogado, generando un tremendo ida y vuelta.

Mirá el video