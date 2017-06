Diego Latorre: “El chat es falso, y el del video no soy yo”

El escándalo del momento no da tregua. Tras la filtración de chats en los que supuestamente Diego Latorre hablaba con Natacha Jaitt, las versiones, desmentidas y afirmaciones están a la orden del día.

Mientras que Ulises Jaitt, hermano de Natacha, asegura que el hombre del video que está circulando es Diego Latorre, el abogado del ex futbolista, Mauricio D`alessandro sostiene lo contrario “porque el hombre del video parece mucho más alto“.

Además, el letrado contó en El Diario de Mariana las palabras que le transmitió Latorre. “Mi cliente me dijo: ‘El chat no es verídico, y el del video no soy yo’“. Por otra parte, confirmó que presentarán una cautelar para que se dejen de propagar en internet los chats y el video.