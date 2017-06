Cuando Latorre le preguntó en vivo a Yanina si le fue infiel: “¿Vos me cagaste?”

No fue hace tanto. A principios de mayo, un día en el que Yanina Latorre suplantó en la conducción de Los Ángeles de la Mañana a Ángel de Brito, Diego Latorre estuvo como invitado en el programa de El Trece, y el tema de las infidelidades se hizo el centro de la entrevista.

Todo comenzó por el anuncio de un enigmático que contaba una separación por una infidelidad, en el que Yanina aseguró que le “daba” al protagonista de la ruptura, generando un divertido momento con su esposo, muy lejos del actual escándalo con Natacha Jaitt.

Pero luego, fue Nancy Pazos la que quiso ponerle pimienta a la cuestión, y le preguntó al futbolista si ellos estaba cera de la separación o de la infidelidad. “Separación, por ahora, no. Infidelidad… ¿Vos me cagaste?“, dijo Diego mirando a su mujer, quien, soprendida respondió: “¿Querés que te lo confiese acá?”

A pesar que sus compañeras de panel casi que ponían las manos en el fuego por Yanina, el ahora comentarista sentenció: “¿Qué sabés? Ustedes son muy escondedoras, muy zorritas“.

Pero la cuestión no quedó ahí. Ya que tras la frase de Yanina de que el gustaba el protagonista del enigmático, Diego fue más allá. “Y bueno, después de 23 años juntos debe tener ganas de que la toque otro. No lo va a reconocer. A mí a veces se me cruza estar con otra“.

Vale recordar, que hace unos años Yanina también tuvo un jugueteo con Jaitt, en las redes.

