La emotiva carta de despedida de Tom Hardy a su perro

Solo fueron seis años juntos, pero ello bastó para estrechar unos lazos que durarán hasta la eternidad. El fiel amigo de Tom Hardy ha partido hacia el más allá tras seis meses de lucha continua con una polimiostisis agresiva, y el actor ha querido despedirse con una emotiva y sincera carta.

Tom y Woodstok, como realmente se llamaba, se conocieron allá por 2011, mientras estaba en pleno rodaje de Los Ilegales. Un amor a primera vista. El can solo tenía seis meses cuando lo encontró en una cuneta. No dudó un segundo y acudió a su rescate. Han sido seis años en los que Woody ha acudido a rodajes como el de Peaky Blinders y se ha convertido en una celebridad tras estar en el estreno de Legend 2015.



La emocionante despedida del actor inglés conmoverá a más de uno:

"Vi por primera vez a Woodstock corriendo a través de una autopista en una noche oscura en Peachtree Georgia Atlanta. Mientras rodábamos "Los Ilegales". Estaba extraviado. 11 semanas de edad. "Oh no", pensamos. Paramos el coche. Utilicé mi teléfono para iluminar la carretera en caso de que un coche se acercara a la autopista y no pudiera verme. Observé esta cosa corriendo hacia la autopista en el campo negro a buena velocidad hacia los coches y camiones y recuerdo haber visto cuáles eran sus orejas rebotando hacia el tráfico. No podía distinguir lo grande o la raza que era. Nada más que esas dos orejas dando brincos. Me dio pánico porque no pude evitar que no tuviera un nombre para gritar y estaba cerca de la autopista.

Puse mis dedos en mi boca y silbé. Lo más fuerte que pude. Corrió directamente hacia mí y me golpeó alrededor de las piernas que no podía ver, pero podía oír la angustia y me agaché pensando que iba a ser mordido. Era un paquete muy pequeño, literalmente, hundido de su cuello con dos grandes ojos marrones mirando directamente a los míos. Aterrorizado y completamente tranquilo. Cuando volví al coche y me senté en mi asiento, se acostó en mi hombro y se quedó dormido. Jessica me preguntó si era una niña o un niño. Es un chico que dije. Cómo lo sabes. Erm … Puedo sentir su Woodstock. ¡¡¡ Estupendo !!! ¡Llamémosle Woodstock! Y así fue. Estaba cubierto de mierda. Ahora también lo estaba yo. Lo llevamos directamente a la tienda de mascotas para limpiarlo y comprarle cosas buenas …, un montón de cosas que necesitan los perros y caminamos por los pasillos los tres de nosotros y le dejamos que elija juguetes.

Llevaba un pañuelo rojo desde esa noche y bebía religiosamente del inodoro durante toda la noche a pesar de tener unos cuencos de agua en el apartamento. Me dio la mayor de las alegrías de ser un dueño de perro y el mejor de los amigos después de que Max había fallecido. La primera mañana que lo tuvimos comió lo más rápido que pudo. Sólo queríamos que comiera algo de comida real. Ahora tenía mucha. Pero había un sobreviviente en él. Eso estaba claro que había tenido que comer lo que podía y desde entonces estaba claro que tenía problemas de comida. Pero nunca volvería a tener hambre. Su apodo era Yamaduki. Porque él literalmente hizo un yugo. Así que Woodstock Yamaduki era su nombre completo. Woody Thomas más tarde Woody dos zapatos y Wu para abreviar.

Ha estado en muchos sets. Conocí muchas tripulaciones. Los estrenos de los lanzamientos de fotos hicieron muchos amigos. Él era el animal #73 más influyente en la revista de TIME. Él venció a JAWS. Algo que todos pensamos que era brillante. No tenía un hueso malo en su cuerpo. Todo lo que sabía era amor.

No hablo normalmente sobre la familia y los amigos pero ésta es una circunstancia inusual. Woody afectó a tanta gente con un gran respeto a su autonomía y con un rostro amistoso. Es con gran gran tristeza que les informo que después de una batalla muy dura y corta de 6 meses con una polimiostisis agresiva que Woody falleció hace dos días. Tenía sólo 6 años. Era demasiado joven para dejarnos y nosotros en casa estamos devastados por su pérdida. Estoy agradecido por su leal compañerismo y amor y es bueno saber que ya no sufre. Sobre todo estoy completamente destrozado. El mundo para mí era un lugar mejor con él a mi lado. Woody era el mejor compañero de viaje que jamás podríamos soñar. Nuestras almas se entrelazaron para siempre.

Un amigo me dijo que era especial, un brillante ejemplo del mejor amigo del hombre. Gracias Woody por elegir encontrarnos. Te amaremos y estaremos contigo para siempre. Nunca jamás serás olvidado. Te amo más allá de las palabras. A la luna y de nuevo una y otra vez a Infinito y más allá. Corre con Max ahora y los Ángeles. Te veré cuando llegue allí. Te amo con todo mi ser. Siempre gracias por tu amor, hermoso chico."