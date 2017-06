Sampaoli eligió un nuevo capitán y destacó a Icardi

El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Jorge Sampaoli, confirmó este lunes que presentará un equipo súper ofensivo con solo dos defensores netos mañana ante Singapur, anunció que Lucas Biglia será el capitán y deslizó que Nahuel Guzmán será el arquero.

"Las variantes de ataque a probar mañana con muchos jugadores de características ofensivas va a tener mucho que ve con la parte defensiva. La recuperación pos pérdida tiene que ser inmediato", dijo y señaló que dependerá del rendimiento poder utilizarlos en partidos de Eliminatorias.

En la conferencia previa al partido Sampaoli adelantó que una vez en Buenos Aires tendrá un "arduo trabajo comparativo" de jugadores de cara a los encuentros de Eliminatorias, por lo cual dejó en claro que podrá haber altas o bajas en las convocatorias y de la misma forma se abstuvo de confirmar al arquero Sergio Romero como el titular para los partidos que se vienen por la clasificación al Mundial.

"Como en cualquier puesto, uno no puede definir el arquero en la Eliminatoria que viene. Los que están son arqueros valorizados como tengo a otros que no están acá y que de no estar pueden terminar jugando", dijo.

Por lo pronto, si bien no lo confirmó deslizó que jugará Guzmán, a quien quiere probar.

Lamentó no poder ver ningún partido a Mauro Icardi, de quien destacó su profesionalismo por ir a la gira sin estar en plenas condiciones, casi sin chances de jugar, "en lugar de irse de vacaciones".

"Es elogioso y hay que valorizar mucho esa actitud", dijo.

Con palabras prudentes Sampaoli reconoció que propone el esquema ofensivo "con dos defensas y un contención" en base a un "aspecto de ataque en relación con el rival", y que busca que atacantes y volantes se aceiten en la recuperación de pelota y eso es lo que intenta sacar provecho para lo que se viene.

Dijo haber elegido a Biglia para llevar la cinta de capitán al no estar Lionel Messi y Javier Mascherano.

Tuvo que responder ante un periodista local por la ausencia de Messi e Higuaín, a quienes los fans locales solo ven por TV. Ante ello Sampaoli fundamentó "problemas particulares y mucha carga de partidos que hubiera sido arriesgarlos ponerlos".

En cuanto a la actividad ya de vuelta en Argentina, dijo que estará "vivenciando" la fecha del fútbol argentino y "definir la lista definitoria para las Eliminatorias".

Aludió a la posibilidad de un partido amistoso "con la selección local" antes del choque ante Uruguay el 31 de agosto en Montevideo y que está preparando una "gira previa" a los choques rumbo al Mundial.

En cuanto a la caída de Uruguay en el amistoso avisó que el equipo oriental tuvo ausencias de jugadores importantes y encuadró el clásico rioplatense que se viene por los puntos: "Uruguay jugando en el Centenario es un contexto sumamente dificultoso".