Code Vein llegará también a PS4 y PC

En la conferencia de Xbox en E3 2017, Bandai Namco aprovechó el escenario para presentar Code Vein, su nuevo título de acción con elementos RPG que llegará en 2018 y nos pondrá en el papel de humanos transformados en vampiros quienes deben encontrar la causa que llevó al mundo a un colapso.

Poco tiempo después de que terminara la conferencia de Xbox en E3 2017, Bandai Namco liberó un comunicado de prensa en el que hace oficial la presentación de Code Vein y en él informó que no solo estará disponible en Xbox One, con mejoras en Xbox One X, también llegará a PlayStation 4 y PC en algún momento de 2018.