Frank Underwood apareció en los Premios Tony

El galardonado actor Kevin Spacey fue el anfitrión de los esperados Premios Tony que premian a lo mejor de Broadway. La celebración se llevó a cabo este domingo en el Radio City Music Hall, en Nueva York.

La ceremonia abrió con un triste anfitrión vestido como el personaje principal de “Dear Evan Hansen”, con todo y el brazo enyesado, antes de aparecer en la cama en una parodia de “Groundhog Day The Musical” con Stephen Colbert y lucir más tarde una barba como si estuviera en “Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812”. También hizo imitaciones del expresidente Bill Clinton y del difunto presentador Johnny Carson.

WATCH Kevin Spacey as Pres. Bill Clinton make a joke about Sec. Clinton’s emails: #TonyAwards2017 pic.twitter.com/cXtePK0rwJ — Raw Story (@RawStory) 12 de junio de 2017

Spacey se divirtió incluso con los rumores sobre su orientación sexual mientras cantaba el tema de Andrew Lloyd Webber “As If We Never Said Goodbye” de “Sunset Boulevard”. Vestido como Glenn Close, cantó “I’m coming out…” (estoy saliendo) e hizo una pausa para aclarar “del maquillaje…“.

Luego lideró una línea de bailarinas de tap que elevaron sus piernas al unísono, luciendo un sombrero de copa, esmoquin, corbata blanca y bastón. “Voy rumbo a Broadway”, cantó. “Su próximo anfitrión ha sido encontrado”.

Un año después de que “Hamilton” arrasara con la mayoría de los premios, Spacey señaló bromeando que los temas en Broadway esta temporada incluyeron infidelidad, suicidio, avaricia, el 11 de septiembre y la agitación económica.

Lin-Manuel Miranda presentó el último premio de la noche, Mejor musical, y el sobre le fue entregado por Spacey, pero caracterizado en su papel de Underwood, quien además apareció junto a su esposa, Claire, interpretada por Robin Wright.

El actor cerró su participación con un chiste sobre Bette Midler y su extenso discurso de agradecimiento: “Quiero salir de aquí antes de que Bette Midler agradezca a alguien más”, expresó ante las risas del auditorio.

“Dear Evan Hansen” fue la gran ganadora de la noche.



Fotos: AP