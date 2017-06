Leopoldo López llamó a los militares a revelarse contra Maduro

Leopoldo López, preso político del chavismo, envió un mensaje desde la cárcel este domingo en el que le pidió a la Fuerza Armada de Venezuela rebelarse contra las órdenes de su presidente, Nicolás Maduro.

En su discurso de un minuto y medio, el líder de Voluntad Popular indicó "a los militares que hoy están en las calles, les quiero mandar un mensaje muy claro, muy sereno y enmarcado en nuestra Constitución: ustedes también tienen el derecho y el deber de rebelarse".

Agregó que los uniformados tienen el derecho y el deber de rebelarse "ante órdenes que buscan reprimir al pueblo venezolano".

"No lo hagan más. Rebélense. Digan que no, digan que no es ni su deber, ni mucho menos una orden que ustedes deben cumplir", apuntó.

Desde Ramo Verde les digo a los militares venezolanos: Ustedes también tienen el derecho y el deber de rebelarse pic.twitter.com/LiKdgSiKb7 — Leopoldo López (@leopoldolopez) 12 de junio de 2017