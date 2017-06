Malestar por la quita de pensiones a personas con discapacidad

El Gobierno nacional dio de baja a miles de pensiones no contributivas que recibían personas con discapacidad. Para esto, el Ministerio de Desarrollo Social reflotó un decreto de 1997 que establece los requisitos que deben cumplir para acceder. Germán Ejarque, ex titular del Consejo Provincial de la Persona con Discapacidad, explicó que no sólo pierden el dinero sino la cobertura de salud.



Ejarque señaló que a nivel nacional son miles de personas con discapacidad (niños, adolescentes y adultos) a las que les dieron de baja a la pensión no contributiva de $4.475.



"Esto comenzó desde marzo y nadie lo informó. Las personas se iban enterando cuando no tenían la plata en el banco", indicó.



Según detalló Ejarque la situación más grave es la pérdida de la cobertura de salud, que para una persona con discapacidad, es fundamental.



Una vez que se enteran de la baja en el sistema de pensiones no contributivas, las personas con discapacidad deben recorrer un largo camino para obtener respuestas.



"En el banco los derivan a la Anses, en la Anses les informan que las pensiones dependen del Ministerio de Desarrollo y te dan un 0800 que no te atiende nadie", alertó Ejarque.



Una vez que consiguen ser atendidos en la delegación local del Ministerio, les informan que no existe un formulario de reclamo y que deben iniciar los trámites nuevamente.



¿Las razones de la baja? Un decreto de 1997 que establece que todo aquel beneficiario que tenga el amparo de un familiar con ingresos o bienes registrados como un vehículo, dejará de percibir la pensión.



"El auto no es ningún lujo en las personas con discapacidad, es la única manera que tenemos para movilizarnos porque el transporte público es un desastre", agregó el ex funcionario.



Al ser consultado por El Sol, desde el Ministerio de Desarrollo sólo detallaron los requisitos para acceder al beneficio de la pensión, que coinciden con los mencionados en la página web del organismo.



Para acceder a una pensión no contributiva debés cumplir las siguientes condiciones:



- Presentar un grado de discapacidad que represente para tu capacidad laboral una disminución del 76% o más.

- No percibir, ni vos ni tu cónyuge, ninguna jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva.

- No estar empleado bajo relación de dependencia.

- No tener bienes, ingresos ni recursos que permitan tu subsistencia o la de tu grupo familiar.

- No tener parientes obligados legalmente a proporcionarte alimentos o que, teniéndolos, se encuentren impedidos para hacerlo.

- Ser argentino nativo, argentino naturalizado con por lo menos 5 años de residencia o extranjero con por lo menos 20 años de residencia.

- No estar detenido a disposición de la justicia.

Juntan firmas para presentar en el Congreso de la Nación

Desde la Multisectorial por la Discapacidad juntan firmas a través de Change.org para presentar un petitorio en el Congreso de la Nación para que se restituyan las pensiones no contributivas.

"En las largas filas de los bancos nos encontramos con escenas desgarradoras de incertidumbre, desesperación y tristeza, de abuelos o personas con discapacidad que van a retirar su pensión y tienen que volverse con los bolsillos vacíos; muchos no tienen ni siquiera dinero para regresar a sus casas", reza una parte del petitorio.

Entre las razones para que se restituyan los subsidios, la Multisectorial se basa en el artículo 28 de los derechos de la persona con discapacidad que obliga al Estado a garantizar un nivel de vida adecuado.

Convención sobre los derechos de la persona con discapacidad by Marisa Alarcon on Scribd

Ejarque viajará el próximo martes a Buenos Aires para reunirse con el presidente de la comisión de Discapacidad del Congreso de la Nación.

"Queremos que se restituyan las pensiones, que se realice un estudio socio económico y que se tenga en cuenta la canasta básica", indicó.