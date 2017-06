Los Tordos es el único líder

En uno de los dos partidos que completaron la sexta fecha del Top 8 Cuyano, Los Tordos y Banco, se enfretarón en la cancha del Carril Urquiza, el triunfo correspondió a los Azulgranas por 35 a 19.

El encuentro tuvo dos tiempos distintos bien marcados, donde en la primera etapa Banco fue el dueño de las acciones jugando en un muy alto nivel, en la segunda parte todo cambió y Los Tordos mostró lo mejor de su repertorio.



Minuto uno de juego y un gran try de los Bancarios, pelota viva por todos lados, pases, cruces y el eterno “Mancha” Moreno entrando a mil para apoyar, palmas y aviso de un gran partido.



Los Tordos respondió con dos penales de Francisco Galdeano, uno detrás del otro, sin embargo esta primera mitad iba a ser toda de Banco, mostrándose muy sólido, sobre todo en las dos formaciones fijas, gran scrum e impecable lineout.



Así fue que llegaron más tries, Lautaro Verger con la pelota en los pies luego de un scrum arrollador, marcó su conquista, cinco minutos más tarde Lisandro Biffi tuvo su premio después de que los backs de Buena Nueva la tocaron por todos lados.



Se iba el primer tiempo y el Azulgrana tuvo la suya, Pedro Lértora descontó con try para el 19 a 13 parcial.

La segunda parte fue para Los Pájaros, se floreó con tries de gran factura y hubo un gran cambio de mentalidad para dar vuelta la historia, así fue como empezó a inclinar la cancha a su favor.



El try de Francisco Cassone, tryman del torneo, puso a su equipo arriba por primera vez en el match, luego vino la corrida magistral de Nacho Conil para estirar diferencias, Banco no le encontró la vuelta al scrum, pasó de dominador a dominado (tuvo lesiones importantes) y Los Tordos supo donde golpear.



Infracciones reiteradas por parte de ambos cortó el dinamismo que venían mostrando, de todos modos promediando esta parte llegó el try del bonus del dueño de casa, Peter Lértora otra vez visitó el ingoal para lo que sería el definitivo 35 a 19, aún con casi 20 minutos por jugar no hubo más puntos.



En el final la tuvo Banco con la mejor jugada de toda la tarde, saliendo con pases desde atrás, la tocaron todos casi hasta el otro ingoal, donde Biffi a punto de apoyar fue detenido y sacado del campo de juego para el final.



En el otro partido del domingo, Peumayén superó a Teqüe por 24 a 21.