Silvina Luna le contestó a Valeria Aquino, la ex de El Polaco

Silvina Luna, actual novia de El Polaco, le contestó a la ex del cantante, Valeria Aquino, luego de que arremetiera contra ella al manifestar “no me gustó para nada que conozca a mi hija, porque no me van las noviecitas que cambian de calzón todos los días”.

“Me molesta que la gente quiera hacerse la madre de mi hija, madre hay una sola y soy yo”, dijo Aquino días atrás en Intrusos.

Entrevistada por La Once Diez/Radio de la Ciudad, la actriz y participante del Bailando, dijo: “Es un rol que no me corresponde y nunca me haría cargo”. Y aclaró que “yo soy la mujer de Ezequiel (El Polaco), las nenas vienen a casa, y trato de que haya un ambiente amoroso, una mujer trata de ser para su hombre la mejor, siempre”.

Por otro lado, al ser consultada sobre los dichos de Barby Silenzi, quien aseguró que quiso “bajarla” de ShowMatch, dijo: “Lo que ella diga o piense, es un problema de ella, a mí no me importa lo que piense o que esté o no en el Bailando.

“No me gusta tener ese tipo de energía en mi vida”, sentenció. “Ojalá que esté porque lo ideal es que todos tengamos trabajo, pero a mí me están pasando cosas muy lindas y no quiero mala vibra en mi vida”, lanzó.

Luego se refirió a la razón por la cual El Polaco no bailó con Silenzi en el Bailando: “Uno por amor hace cosas, y los hombres también, él es grande y tomó una decisión que tiene que ver con nuestra relación”.

Al preguntarle por la polémica que desató Marcelo Polino en su debut del Bailando al realizarle un comentario descalificatorio que aludía a su cola por haber sido intervenida por el cirujano plástico Aníbal Lotocki, expresó: “No lo tomo personal”, aclaró. Al tiempo que reconoció que “entiendo que es parte del personaje que hace Polino, que se supone que tiene que ser filoso. Pero no me lo tomo nada personal, solo hice mi descargo porque es un tema que es muy doloroso, por todo lo que pasé, y se pasó de la raya”, enfatizó en diálogo con Catalina Dlugi.

En este sentido, recordó el mal momento que vivió luego de sufrir graves secuelas por una mala praxis que le realizó el cirujano plástico Lotocki: “Me quedaron secuelas, por las que tengo que hacer tratamiento médico”. “Lo que me pasó me dejó mucho aprendizaje, y entiendo que para sentirme bien y sentirme segura hay otros caminos que no tienen que ver con estar delgada, o tener la cola perfecta”, confesó, y lamentó: “Para aprender esto me tocó pasar por esta situación, y además me tocó cruzarme con un mal profesional”.

“Sólo espero que esto además sirva para que ninguna otra chica pase por esta situación, me llegan muchos mensajes de chicas que necesitan contención con esto”, reveló.

Por último, en cuanto a su relación con El Polaco, confirmó que planean casarse pronto y se refirió a sus deseos de ser mamá: “Tenemos muchas ganas de casarnos, queremos que sea este año, la verdad que estamos enamorados y yo tengo ganas de ser mamá, pero bueno, vamos a ver cómo se da”. “Hace muy poquito que estamos, es todo muy reciente, fui a Carlos Paz a trabajar con toda la energía puesta ahí y volví con un amor, nunca había esperado volver a enamorarme”, concluyó.