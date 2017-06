Video: la provocadora bandera inglesa en el partido de Los Pumas

Durante el test match que Los Pumas disputaron ante Inglaterra, se produjo un peculiar hecho. Dos hinchas del conjunto europeo colgaron una bandera con un mensaje alusivo a Malvinas y generaron el repudio de todo el público argentino.

El mensaje exhibido en las tribunas del estadio Bicentenario de San Juan decía: "There's some corner of a foreign field that is forever England", lo que en español quiere decir: "Hay un rincón en el extranjero que es por siempre Inglaterra". La bandera del Reino Unido acompañaba a la frase.

Esta situación provocó un silbido generalizado por parte de los espectadores locales. Debido a la tensión generada, la organización del encuentro, a través de sus agentes de seguridad, obligó a los ingleses a retirarla. Los europeos doblaron prolijamente la tela y la guardaron, entre risas.

El encuentro, el primero de los tres amistosos que disputarán Los Pumas en el marco de la ventana de junio, terminó con una agónica victoria por 38-34 a favor del seleccionado de "La Rosa".

Fuente: Infobae