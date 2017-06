Marcelo Tinelli: “Sentí que me costaba respirar”

Marcelo Tinelli volvió a referirse al inesperado y tenso momento que vivió en pleno vivo de ShowMatch, cuando su garganta se cerró y tuvo que pedir ayuda.

El conductor debió abandonar la conducción del Bailando porque en pleno vivo se le cerró la garganta. Moria Casán se encargó de socorrerlo y tomar la posta para que el programa siguiera normalmente.

Tras ser atendido, Tinelli volvió al pis para llevar tranquilidad a todos.

Ahora | Tinelli tuvo que abandonar de golpe el piso del Bailando. @Moria_Casan tomó la conducción https://t.co/PHuC10Z5Hl — Exitoina (@exitoina) June 10, 2017

Este sábado, Marcelo se refirió al tema a través de su cuenta de Facebook. Allí, agradeció las muestras de apoyo, y contó que tiene “faringuitis y edema de glotis”.

“Gracias a todos los que me dieron sus muestras de apoyo ayer en el programa y lo siguen haciendo hoy.

Fue un momento muy feo para mí. Jamás me había pasado algo así en mis 34 años de carrera televisiva.

Entre la faringitis y el edema de glotis, sentí en un momento que no solo no podía hablar, sino que me costaba respirar.

Una genia Moria en bancarse todo el programa y hacerlo en forma maravilloso.

Los quiero mucho mucho mucho, estoy mejor, y espero estar bien el lunes para volver a la conducción de #Showmatch2017, que es mi casa y el programa que amo y elijo hacer siempre con mucho amor y enorme orgullo”.