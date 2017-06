Viviana Canosa denunció que la bajaron de un programa de América

Viviana Canosa denunció que la bajaron del programa de Luis Novaresio, Debo Decir, y se mostró muy molesta. “No me banco que me boludeen”, dijo.

“Después de que me bajaran me lo encontré a Novaresio, se hizo el gracioso, me hizo un chiste. Pero yo le contesté que su ironía y su chiste no me causaba gracia, no me banco que me boludeen, sentí que me boludearon, no sé quién me bajó pero alguien me bajó”, denunció en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

En entrevista con Catalina Dlugi aclaró que “no me enojé, me pareció una falta de respeto”. “Que hubo una mano, hubo una mano”, aseguró. Al tiempo que reveló que “me estuvieron llamando varios meses, en varias oportunidades para que participara del mismo programa, de hecho el mismo Novaresio me llamó para que fuera al programa, me dijo que quería que trabajáramos juntos, lo conozco desde C5N”. “Y yo les decía que no, hasta que tuviera algo interesante para contar, porque no quería ir a hablar de cómo soy como mamá”, relató en nota con el programa radial “Agarrate Catalina”.

“Una vez que acepté, después me llama la productora de él y me cambia la fecha, y después me vuelve a llamar para decirme que no fuera al final porque no sabían si iban a tener a (Jorge) Rial o a (Luis) Ventura, y para que yo no me sintiera incómoda”.

“Yo le dije claramente que no tengo problema en sentarme con absolutamente nadie, además de que no creía que ninguna de esas dos personas fuera”, aclaró. Y enfatizó que “me dio bronca que involucraran y ensuciaran a otra gente que seguramente ni estaba enterada. Yo lo sentí como algo raro, y a esta altura de mi vida no estoy para que me vengan a bajar con excusas de un programa”, resaltó.

Por último advirtió que “ya no cuenten conmigo para el juego de la chicana, ya estoy grande”. “Me enfrenté a hombres muy poderosos porque no me vendía, me enfrente a este medio que es muy misógino, yo sólo hago lo que tengo ganas de hacer”, finalizó.