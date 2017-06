Confirman el bloqueo del uso de tarjetas de crédito para Uber

La Justicia porteña confirmó el bloqueo del uso de tarjetas de crédito para abonar los servicios de Uber, al rechazar los recursos planteados por la empresa contra la resolución que, en primera instancia, había ordenado a las prestadoras del servicio de pago que se abstuvieran de realizar cualquier actividad que le permitiera a la empresa llevar a cabo sus transacciones.



De esta manera, la empresa estadounidense que -tras desembarcar en el país en abril de 2016- sigue prestando servicios pese a haber sido declarada ilegal, sumó un nuevo fallo adverso, que busca impedir el cobro de los viajes realizados.



En un fallo firmado este jueves y comunicado esta tarde, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires decidió “declarar abstracto” el tratamiento de un recurso de apelación planteado por la defensa de Uber contra la medida cautelar dictada por la jueza de primera instancia Claudia Alvaro, en relación a las operaciones que efectúan las tarjetas de crédito vinculadas al servicio de transporte cuestionado.



La apelación de Uber cuestionaba el alcance de la medida cautelar, a lo que los camaristas expresaron que "la orden se limitaba a aquellas transacciones efectuadas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, de modo que el agravio actualmente ha perdido sustancia“.



Asimismo, ante los planteos de la defensa contra las medidas dispuestas sobre las tarjetas de crédito, los jueces advirtieron que los argumentos expuestos “son análogos a los plasmados en la impugnación que esta Sala resolvió con fecha 5 de mayo de 2016, los que fueron abordados y respondidos suficientemente en el mentado pronunciamiento”.



Para los magistrados “se encuentran comprometidas las condiciones de seguridad y funcionamiento del servicio que se pretende explotar en la ciudad”, según se desprende del fallo.



Esta causa que se le sigue a Uber es por infracción del artículo 83 del Código Contravencional, en concreto por realizar actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, informó el sitio IJudicial, el sitio del Poder Judicial de la Ciudad.



Días atrás, ante una apelación similar, la misma Sala había fallado contra los servicios que permiten cargar crédito en una cuenta para luego abonar los servicios de Uber.



En concreto, la Cámara le ordenó a las empresas prestadoras Zap Zap, Ecopays, Wirex y Skrill que se abstengan de habilitar puntos de ventas a Uber, así como de realizar cualquier actividad que le permita y/o facilite a la compañía estadounidense llevar a cabo sus transacciones.



Esta agencia intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con responsables de la compañía norteamericana para conocer cuáles serán los próximos pasos, pero no tuvo éxito.



En tanto, fuentes judiciales consultadas por Télam analizaron que, al menos en la Ciudad, ya no hay lugar a apelación alguna, y deslizaron que la firma podría actuar en el ámbito de la Justicia federal, además de en otras provincias.



Desde su llegada a Buenos Aires, Uber acumuló una serie de fallos adversos -tanto en el fuero contencioso administrativo como en el penal- por obviar cuestiones como la exigencia de licencias de conducir profesionales para sus choferes, entre otras.



Esto, según varias resoluciones judiciales, muestra el desarrolla una actividad lucrativa sin autorización, una accionar ilícito.



Sin embargo, algunas de las medidas dictaminadas por la Justicia no han entrado en vigor, como la orden de bloqueo a nivel nacional de las plataformas digitales a través de las cuales se accede a Uber, es decir la aplicación y el sitio web, que aún hoy está accesible.