La princesa Diana sufría bulimia y ansiedad, según un diario británico

Diana de Gales sufrió bulimia y ansiedad por la tensión que le provocaba su relación con Carlos de Inglaterra, según la transcripción de unas grabaciones hechas por la princesa en 1991 que reveló hoy el tabloide británico The Daily Mail.



Su batalla con la bulimia comenzó días antes de la proposición formal de matrimonio del príncipe de Gales, en febrero de 1981, cuando ella tenía 19 años.



"Recuerdo la primera vez que me provoqué ese mal. Estaba emocionada porque pensaba que era un modo de aliviar la tensión", relata Diana en una de las cintas que grabó cuando su matrimonio con el heredero al trono británico ya se estaba desintegrando.



La princesa describe cómo se sintió "encogida hasta la nada" en los meses previos a su boda, en julio de 1981.



"La bulimia comenzó una semana antes del compromiso. Mi marido puso una mano en mi cintura y dijo: 'Un poco gordita por aquí ¿verdad?'. Eso disparó algo en mí", relata Diana.



"La primera vez que me midieron para el vestido nupcial, tenía 73 centímetros de cintura. El día que me casé, medía 60 centímetros", indica la princesa en esas grabaciones.



El príncipe Enrique, hijo menor de Diana, reveló este año que ha necesitado acudir a terapia para afrontar la muerte de su madre en un accidente de circulación en París en 1997, mientras que Guillermo, su hermano mayor, ha admitido que le ha costado "casi 20 años" hablar sobre Diana "de forma más honesta".