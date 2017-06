"La sensación de que la Justicia es lenta responde a la realidad"

La encuesta anual de victimización reveló la percepción de los mendocinos sobre la policía y la justicia. Según el relevamiento realizado a 1.510 personas, 63,4% de los mendocinos no cree en los jueces.

Los ciudadanos creen que la justicia no es efectiva y es lenta. Ante estos datos que no resultan alentadores, el juez Corte Suprema de Justicia, José Virgilio Valerio admitió que "la sensación responde en cierta forma a la realidad. Muchas veces he insistido que nuestros procedimientos y estructuras judiciales son del Siglo XIX".

Y agregó: "Recién el año pasado se sancionó una forma prohibiendo el traslado de expedientes" y afirmó que existen "una serie de métodos tecnológicos modernos que hay que instrumentar".

La encuesta

El gobernador Alfredo Cornejo, junto al titular de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE), Facundo Biffi, y al jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de Mendoza, Hugo Sánchez, presentaron este viernes los resultados de la primera encuesta sobre victimización. El trabajo se realizó en los seis departamentos que integran el área metropolitana del Gran Mendoza, donde se concentra el 75% de los delitos registrados por el Ministerio Público Fiscal en toda la provincia.