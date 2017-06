La cifra negra: por qué el 63% de los delitos en Mendoza no se denuncian

El Gobierno de Mendoza presentó la encuesta anual de victimización. Un estudio científico orientado a las víctimas sobre sus percepciones y sus vivencias en materia de seguridad. El objetivo, tener información cuantificada sobre la "cifra negra de la criminalidad", es decir, sobre aquellos delitos que efectivamente ocurrieron pero no fueron denunciados.

El relevamiento se realizó sobre 1.510 personas en la zona metropolitana donde ocurren 75% de los delitos en la provincia. Según las cifras finales de la encuesta, sólo 36,9% de las personas que fueron víctimas de la inseguridad realizaron la denuncia.

Así, 63,1% no lo consideraron necesario, salvo que se cuente con un seguro. Por eso, 89% de las denuncias son por robo de vehículos. Los mendocinos creen que es una pérdida de tiempo, que no se logra resultados, mientras que los delitos sexuales no se denuncian por vergüenza.

De estos datos se desprende también que 16,6% de los habitantes y 23% de los hogares del Gran Mendoza sufrieron algún hecho delictivo. Mientras el blanco preferido de los delincuentes son las mujeres, 55%.



Otro dato llamativo es la sensación de seguridad. El 70% cree que será víctima de un delito. Como consecuencia, 99,8% de las viviendas cuenta con alguna medida de seguridad: rejas, cierre perimetral y perros, los preferidos.

Ver también: Casas antirrobos: cuánto cuesta volver tu vivienda inviolable

Para los mendocinos, las principales causas de la inseguridad son: falta de educación (45,2%), pobreza (33,2%), leyes poco adecuadas (30,5%) y desempleo (29,5%).

El Ministerio de Seguridad Gianni Venier dio cuenta de estos índices y expresó que para combatir la falta de educación se está realizando políticas como "la educación vial y en el ámbito del delito penitenciario se dará educación especializada en el conocimiento del otro", dijo.

Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo expresó que "no hay que subestimar la sensación de inseguridad" y detalló que una de las problemáticas que más afectan las políticas para combatir el delito es "la reincidencia".

El mandatario también hizo referencia a un dato que no resulta menor, la ciudadanía cree que Gendarmería (75,6%) y el Ejército (73%) son instituciones que le dan confianza. "Sin embargo, no están encargadas de brindar seguridad", advirtió Cornejo y analizó que "la gente idealiza" y atribuyó esa percepción a un rezago de la Dictadura.