Pampita le respondió a la China: “No tengo tiempo para pavadas”

Las redes sociales, además de comunicar y permitir que se compartan diversos momentos de la vida de cada uno, son muchas veces el inicio o la continuación de varias peleas o polémicas mediáticas. Y en estos últimos días, se desarrolló un nuevo capítulo entre Eugenia Suárez y Pampita, aunque de una manera particular.

Es que luego de que la China publicara una imagen en Instagram, apareció un fuerte comentario de una seguidora. “Pobre Beltrán, el sin cejas lo reemplazó a él y a sus hermanos por tu hija. Él cumple 8 de junio y el padrazo, como decís vos, no va a estar con él“. Enseguida la actriz respondió: “Cállese, pesada. Y deje de hacerse cuentas fantasma para decir tonterías“. Y todos los cañones apuntaron a la jurado de ShowMatch. ¿Se hizo una cuenta falsa para criticar a la novia de su ex?

“Yo no tengo tiempo para pavadas. Trabajo un montón. Tengo otras cosas que me alegran la vida y no perdería tiempo en algo así. Eso no me importa, no quiero tener problemas con nadie“, respondió enfáticamente Carolina Ardohain, y agregó: “No me voy a enganchar con esos temas, tengo un respeto absoluto por el padre de mis hijos“.