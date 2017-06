La esposa de Marcos Peña presenta su libro sobre fertilidad en Mendoza

Muchas mujeres aseguran que para sentirse plenas tienen que ser madres. Otras, en cambio, disfrutan de su elección de no ser mamá. Ahora ¿qué pasa con esas mujeres que luchan por serlo y no lo consiguen? Las respuestas a estos interrogantes los tiene Luciana Mantero que llegó a Mendoza para presentar "El deseo más grande del mundo".

Luciana es periodista y está casada desde hace casi diez años con el jefe de Gabinete, Marcos Peña. A partir de la experiencia de convertirse en mamá por segunda vez y, tras tres años de intentos, decidió escribir un libro que no sólo refiere su historia personal sino que la complementa con las de nueve mujeres más.

La maternidad, un estado que no puede esperar

Muchas mujeres desde niñas sienten esa necesidad de ser madres, ya el hecho de jugar a las muñecas las predispone a hacerse cargo de esa criatura. De modo que uno, prácticamente nace con el don de ser mamá. Otras, en cambio, disfrutan de su individualidad, y optan por no convertirse en madres. Frente a esta dicotomía, Luciana expresó a El Sol: “Es muy real ese planteo porque esta sociedad empuja a pensarlo así, de hecho, las que deciden no ser madres, en muchas ocasiones son vistan con malos ojos, sin embargo, es válida también esa elección”.

El libro habla de tu experiencia personal y de nueve mujeres que como vos soñaban con el milagro de la vida: “A partir de un concurso narrativo decidí participar con mi historia. Con Marcos éramos padres de Lucas y deseábamos tener otro hijo, lo cual no fue nada fácil. Jamás pensamos que se pudiera complicar y fueron esos momentos los que proyecté en El deseo más grande del mundo”, expresó Luciana.

“Creo que las cosas, con los años han cambiado. La maternidad se ha postergado porque las mujeres decidieron potenciar sus profesiones o vidas personales y relegaron la posibilidad de ser mamá. Lo que hay que tener en cuenta es que frente a esa decisión, que es válida y aceptada, las mujeres no deben olvidarse que el reloj biológico no se detiene, de modo que mientras más grandes son más cuesta”, aseguró la periodista.

Obvio que la ciencia ha avanzado y la esperanza siempre está latente, pero mientras dure el proceso, es necesario estar preparados.

Un tema tabú que merece ser abordado con libertad

En el colectivo imaginario ser padres es lo más normal que existe en el mundo. Sin embargo, cuando uno ve que una pareja no procrea comienzan las especulaciones, los análisis precipitados y esto hace que el tema se convierta en algo tabú.

“Es un proceso de aceptación, de entender que ese plan B puede tener un final feliz. A muchos les da vergüenza hablar de infertilidad por el que dirán, todos tenemos internalizado esa idea de que un hijo surge de una noche de amor y, cuando no es así o cuando no llega en los tiempos que deseamos comenzamos a taparlo, a no hablar de eso. Socialmente hay un prejuicio que vincula a la mujer con la maternidad, de modo que si una es infertil la hacen sentir que es menos mujer y lo mismo ocurre con los hombres, donde se pone en duda la virilidad”, dijo Mantero.

El prejuicio existe y las parejas que desean ser padres y no pueden por vía natural deben enfrentarse a su dolor personal y a lo que la sociedad entiende como “normal”.

“Es un proceso de aceptación, que viven miles de parejas que tienen que entender que no están solas en su lucha y que es posible buscar nuevas alternativas. Hay un montón de opotunidades, sólo hay que animarse a explorar", explicó Mantero.

La importancia de la consolidación de la pareja

Una vez que la pareja se da cuenta que no puede lograr la gestación comienzan a atravesar grandes crisis. La culpa está presente y, en muchas ocasiones, se terminan separando por no asumir responsabilidades compartidas.

“No es un momento fácil, ambos están angustiados y tienen que enfrentarse a nuevas decisiones y desafíos. Lo importante es cuidar la pareja y luchar unidos por ese sueño compartido. Conversar, acompañarse, abordar la problemática con un terapeuta, son algunos de los consejos que siempre damos para que las parejas logren su unión en ese difícil trance”, refirió la periodista.

A modo de cierre, Mantero brindó un mensaje alentador asegurando que hoy es posible ser padres, hay técnicas, existe una ley que cubre los tratamientos, ya sea para los que tienen obra social como para los que no tienen la posibilidad. “Es posible, sólo hay que proponérselo y no bajar los brazos”, aseguró.

La presentación del libro será este sábado a las 17 en el Hyatt. Al ser gratuita existe un cupo limitado, por lo que los que quieran participar deberán inscribirse en el Facebook del libro: El deseo más grande o enviar un mail a: itineranteporargentina@gmail.com