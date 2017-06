Se juega la sexta fecha del Top 8

La sexta fecha del Top 8 cuyano se jugará este fin de semana de manera desdoblada. Dos partidos se jugarán el sábado y los dos restantes el domingo, para completar la fecha.



El primer día irán, en horario diferenciado por el partido de Los Pumas en San Juan frente a Inglaterra, Liceo y Mendoza en La Carrodilla, en uno de los choques más importantes de la fecha.



Ese mismo día pero un par de cuadras más al sur, Marista será local frente a CPBM, ambos equipos saben que tienen una chance inmejorable para ratificar su presente, los de Chacras vienen de conseguir el primer triunfo del año y los Curas quieren seguir prendidos arriba.



La acción continuará el domingo, en el bajo de Luján de Cuyo jugarán Peumayén y Teqüe, un partido con ribetes similares en cuanto al método de juego, se espera un gran encuentro y muy friccionado.

Por último, en el carril Urquiza, Los Tordos recibirá a Banco, dos equipos que llegan luego de haber ganado la fecha anterior y que los ubica con un buen presente, sin dudas las emociones estarán aseguradas.



TOP 8 – Primera División (6° Fecha)

Liceo vs. Mendoza. Sábado 13:45

Referee: Juan Manuel Martínez. Cancha: Liceo RC



Marista vs. CPBM. Sábado 14:00

Referee: Eric Poulsen. Cancha: Marista RC



Peumayén vs. Teqüe. Domingo 15:30

Referee: Daniel Jorge. Cancha: CPBM



Los Tordos vs. Banco. Domingo 15:30

Referee: Sebastián Gijón. Cancha: Liceo RC