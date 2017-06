Jero Páez en gira mundialista

Jerónimo Páez, se encuentra en la primera etapa de lo que será una gira de 3 meses donde competirá en fechas de la Copa del Mundo de Downhill, y esto nos decía.

- ¿Cuánto dura tu gira?

- La gira dura 3 meses, 2 en Europa y Uno en Canadá.

- ¿En qué competencias vas a participar?

- La primera competencia es en el Crankworx, el festival de mountain bike más grande del mundo en Les Gets Francia. Luego vamos a Andorra a la cuarta fecha de la copa del mundo, y de ahí viajo a Lezerenheid en Suiza a la quinta fecha de la copa del mundo.

- ¿Vas a recorrer más países?

Si, después de Suiza me quedo en Europa recorriendo circuitos por Italia, España, Francia y Austria.

- ¿Seguís en la copa de mundo?

- Si, el 2 de agosto parto a Quebec Montreal en Canadá, a competir en la sexta fecha de la Copa del Mundo.

- ¿Ahí termina la gira?

- No, luego de la sexta fecha viajo nuevamente a Crankworx que sigue su gira en Vancouver, Whistler (el bike park más grande del mundo) donde me quedo entrenado y compitiendo unos 20 días.

- ¿Cuál es tu objetivo en esta gira?

- MI objetivo es entrenar y entran en ritmo europeo de carreras, para así poder seguir crciendo en esta disciplina del ciclismo.

- ¿Quienes te apoyan en esta gira?

- La gira por Europa la estoy realizando gracias a los sponsors Zerode, Davinci y Alpinestars.

- ¿Querés agradecer a alguien más?

- Por supuesto, a Bicimanía, Grita Silencio, Liketechacras, Enemy Clothing, Zelva Gorras y a la Sub Secretaría de Deportes de Mendoza.

¡Gracias Jerito y Éxitos en esta gira!