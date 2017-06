Abal Medina: "No creo que Cristina no quiera PASO"

El senador nacional Juan Manuel Abal Medina (PJ) descartó que sea la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien impulse que no se realicen las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el justicialismo y atribuyó esa posibilidad a las "presiones de un sector cercano a ella".

"Yo no creo que Cristina no quiera PASO. Ella siempre fue una defensora de las primarias, fue quien impulsó la generación de esta herramienta de debate y quien mandó la ley al Congreso", dijo anoche el ex jefe de Gabinete kirchnerista en América TV.

Frente a la repregunta de si la ex mandataria 'decidió que no haya primarias', Abal Medina respondió: "No, no, no. Nosotros (los adherentes a la postulación del ex ministro de Interior Florencio Randazzo), entendemos que hay un sector que está proponiéndolo con mucha fuerza, cercano a ella, y entendemos que es una proscripción".

"Pero yo, la verdad, sinceramente, cuando nos contaron que (Julián) Domínguez dijo que (Fernando) Espinoza le había dicho que (un grupo de intendentes) le dijeron que no iba a haber PASO... no sé, yo lo dudo mucho. No creo que Cristina lo haga", insistió.

Y remató: "No sé lo que dijeron (los intendentes), no me quedó claro".

Sobre el sector que estaría impulsado la no realización de las PASO, Abal Medina completó: "Algunos tendrán razones más valederas y estarán interesados en que ella sea candidata pero lo cierto es que si seguimos creyendo que entre diez dirigentes podemos repartirnos los cargos en una habitación, vamos mal", manifestó el senador, tras recordar el fracaso electoral de las elecciones presidenciales.

Este jueves, Randazzo, advirtió que su candidatura a senador sigue firme y que competirá en las PASO de agosto "dentro del PJ".

La reafirmación de su postulación se produjo en un día cargado de rumores sobre posibles proscripciones a su candidatura por parte de un sector del kirchnerismo, que anunció la posible conformación de un Frente Electoral que no contendría al PJ y que se denominaría "Frente Ciudadano para La Victoria".

En tanto, los intendentes de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y de Moreno, Walter Festa, anunciaron que Cristina "será candidata a senadora por un Frente que no integrará al PJ".