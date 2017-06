Reino Unido: May se impone pero pierde la mayoría absoluta

Los conservadores de la primera ministra británica, Theresa May, perdieron la mayoría absoluta en las elecciones celebradas este jueves en el Reino Unido al obtener 314 escaños, según un sondeo de boca de urna de las cadenas BBC, ITV y Sky.



La encuesta, divulgada al cierre de la votación a las 21.00 GMT y hecha en 144 colegios electorales en todo el Reino Unido, otorga a los laboristas 266 escaños, al Partido Nacionalista Escocés (SNP) 34 asientos y a los liberaldemócratas 14 escaños.



De confirmarse estas cifras, los "tories" de May necesitarían 12 escaños más para obtener la mayoría absoluta en una Cámara de los Comunes compuesta por un total de 650 asientos.



Además, los conservadores, según apunta este sondeo, pierden 17 escaños, los laboristas ganan 34, el SNP pierde 22 y los liberademócratas ganan seis.



Unos 47 millones de británicos estaban llamados a las urnas para votar la composición de la cámara baja del Parlamento de Westminster, después de que May decidiese el pasado 18 de abril adelantar estos comicios que debían realizarse en mayo de 2020.



La "premier", que llegó al poder hace casi un año, argumentó en abril que había optado por llamar a los ciudadanos a las urnas para contar con un mandato fuerte en las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) -"brexit"-.



Las negociaciones sustanciales sobre el "brexit" deberán empezar el próximo 19 de junio, casi tres meses después de que Londres activase el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece dos años de conversaciones sobre la retirada de un país comunitario.



Cuando el Parlamento quedó disuelto a principios de mayo, May llevaba a los laboristas de Jeremy Corbyn una ventaja de casi veinte puntos en los sondeos de intención de voto, pero en las últimas semanas la primera formación de la oposición británica consiguió estrechar considerablemente esa brecha.



La última encuesta de la campaña electoral antes del cierre de los colegios, publicada hoy por el vespertino "Evening Standard", otorgó la victoria a los conservadores con ocho puntos de ventaja sobre sus rivales laboristas.



Según el sondeo del "Evening Standard", elaborado por la firma Ipsos Mori para ese rotativo, los "tories" reciben un 44 % del voto, frente al 36 % de los laboristas, el 7 % de los liberaldemócratas, y el resto a otras formaciones británicas.



En el momento de la disolución del Parlamento en mayo, los "tories" tenían 330 escaños, frente a los 229 del Partido Laborista.



Estas elecciones, que se celebran por el sistema de mayoría simple a una sola vuelta, han tenido lugar en medio de fuertes medidas de seguridad tras el atentado del pasado sábado en Londres, en el que ocho personas perdieron la vida, entre ellas el español Ignacio Echeverría, de 39 años, y 48 resultaron heridas.



Ese ataque fue perpetrado por tres terroristas que arrollaron a viandantes en el Puente de Londres antes de apuñalar a varias personas en el cercano mercado gastronómico de Borough.



Este atentado se produjo dos semanas después del de Manchester, en el que 22 personas murieron, muchas de ellas adolescentes.