Dolor y bronca en Lomas de Zamora: quemaron la casa del sospechoso de matar al nene de 3 años

Decenas de vecinos reclamaron esta tarde justicia por el crimen de Agustín Bustamante, el niño de tres años asesinado anoche en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, denunciaron que el barrio es “zona liberada” y cuestionaron la gestión del intendente, Martín Insaurralde.

“Tenemos negocio acá, estamos cansados de los chorros, basta de una vez, nos roba Insaurralde, nos roban en la calle, para multas fotográficas son los primeros, nos pegan tiros, nos pegan puñaladas, matan a los chicos, a las mujeres a los hombres, pará hermano”, dijo casi a los gritos un comerciante.

“Si no podés, que venga otro que pueda, pero alguien tiene que hacer algo, esto no da para más, después uno reacciona y va en cana”, agregó el hombre, que pidió no ver más en la sociedad a quienes mataron a Agustín.

Los vecinos se reunieron esta tarde en Timoteo Gordillo y Luis Siciliano, frente a la escuela número 76 de Villa Centenario, Lomas de Zamora, con pancartas con consignas como “Justicia por Agustín”, “¿Dónde esta la Policía?”, “Queremos ver crecer a nuestros hijos” y “No queremos a los asesinos libres y a los vecinos presos”.

“Se quieren aumentar el sueldo mientras nos siguen matando a los pibes, ya no tienen a quien matar, estamos solos. Si salís, te roban en la calle, si no adentro de tu casa, matan a los pibes, a los viejos, no se puede andar en la calle”, se lamentó un vecino.

En tanto, una mujer acompañada de sus pequeñas hijas afirmó que “los mismos comisarios dicen que el barrio es zona liberada” y que quieren “seguridad, más patrulleros y luminarias” porque las calles son muy oscuras.

“Los vamos a ir a buscar, el pueblo está podrido de que lo boludeen, no quiere más corrupción, no quiere más muerte”, sostuvo otro manifestante acompañado de una mujer que preguntó: “¿El intendente dónde está? No dio señales de vida”.

En tanto, los vecinos aseguraron que la familia del niño asesinado no tiene dinero para afrontar los gastos de su sepelio y pidieron que la intendencia aporte los fondos.